«Приобщиться к искусству»: Пьяный москвич пытался ночью проникнуть в Эрмитаж

08 сентября 2025, 11:59

В Петербурге задержали мужчину при попытке проникнуть в Эрмитаж

Фото: Istock/Thomasaf

В Петербурге сотрудники Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа задержали 23-летнего москвича при попытке незаконно проникнуть на территорию музея. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.