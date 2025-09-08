«Приобщиться к искусству»: Пьяный москвич пытался ночью проникнуть в Эрмитаж
В Петербурге сотрудники Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа задержали 23-летнего москвича при попытке незаконно проникнуть на территорию музея. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
Инцидент произошёл в ночное время. Мужчина пришёл к воротам музея со стороны Шуваловского проезда и перелез через них. Охранники задержали его сразу после проникновения. Полиция доставила задержанного в отделение для дальнейшего разбирательства.
По информации ведомства, молодой человек приехал в Санкт-Петербург из Москвы. На момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Точные мотивы его поступка остаются неизвестными.
