Огромные осы: сколии-гиганты замечены в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
На территории Подмосковья замечены осы-гиганты — сколии, данное насекомое является одним из крупнейших в РФ. Об этом информирует пресс-служба областного Минэкологии.
Уточняется, что сколии-гиганты впервые были обнаружены в 2018 году в городском округе Луховицы. По словам министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова, их также регулярно находили и в последующие годы.
Он отметил, что сколия-гигант — это кандидат на включение в Красную книгу Московской области. Это насекомое в несколько раз крупнее обычных ос.
Примечательно, что сколии не представляют опасности для человека, поскольку их яд в несколько раз слабее обычной осы.
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Он отметил, что сколия-гигант — это кандидат на включение в Красную книгу Московской области. Это насекомое в несколько раз крупнее обычных ос.
Примечательно, что сколии не представляют опасности для человека, поскольку их яд в несколько раз слабее обычной осы.
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Екатерина Коршунова