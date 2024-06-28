Синоптик Ильин спрогнозировал жаркий июль в Москве и Подмосковье

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Весь июль в Московском регионе будет очень жарким – с 30-градусной температурой воздуха. Лишь в редкие дни она будет опускаться до +23…+26°С.
Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
При этом Ильин добавил, что пришедшая в Москву и Подмосковье 30-градусная жара сохранится как минимум до середины следующей недели.
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«Сильная жара в Москве связана с антициклоном. Сначала к нам пришёл антициклон из Скандинавии, а сейчас он трансформировался и в скором времени объединится с азовским антициклоном. Он всегда несёт жаркую погоду в центр европейской части России», – сказал метеоролог в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом Ильин добавил, что пришедшая в Москву и Подмосковье 30-градусная жара сохранится как минимум до середины следующей недели.
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Лора Луганская