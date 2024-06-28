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Синоптик Ильин спрогнозировал жаркий июль в Москве и Подмосковье

28 июня 2024, 20:58
Фото: iStock / olgalngs

Фото: iStock / olgalngs

Весь июль в Московском регионе будет очень жарким – с 30-градусной температурой воздуха. Лишь в редкие дни она будет опускаться до +23…+26°С.
Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сильная жара в Москве связана с антициклоном. Сначала к нам пришёл антициклон из Скандинавии, а сейчас он трансформировался и в скором времени объединится с азовским антициклоном. Он всегда несёт жаркую погоду в центр европейской части России», – сказал метеоролог в разговоре с «Вечерней Москвой».


При этом Ильин добавил, что пришедшая в Москву и Подмосковье 30-градусная жара сохранится как минимум до середины следующей недели.

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#прогноз погоды
В Щёлково состоялся межмуниципальный форум «Управдом»
28 июня 2024, 20:44

Фото: администрации г. о. Щелково

В Щёлково прошел Третий межмуниципальный форум «Управдом», собравший представителей шести округов Подмосковья для обсуждения актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
Основная цель мероприятия заключалась в улучшении взаимодействия между муниципальными властями, управляющими компаниями и жителями для эффективного решения проблем, связанных с коммунальными услугами и благоустройством. В форуме приняли участие представители Правительства Московской области, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, администраций муниципалитетов, а также общественные деятели и активисты.

«В каждом муниципалитете Московской области есть множество успешных практик благоустройства, реализованных с участием населения. Для муниципального сообщества страны опыт Подмосковья очень ценен, и ВАРМСУ готова помогать в его тиражировании», — отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.
Форум «Управдом» в Подмосковье проводится с 2014 года и стал важной платформой для обмена опытом и выработки конструктивных решений по улучшению системы предоставления услуг ЖКХ. Участники форума делились успешными практиками взаимодействия с жителями и представляли предложения по совершенствованию работы с управляющими компаниями, а также задавали вопросы представителям профильных ведомств и организаций.

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Эксперт Голицына посоветовала выключить смартфон на несколько дней после падения в воду
28 июня 2024, 20:06

Фото: iStock / Pinkypills

Быстрое выключение смартфона при падении в воду может спасти его.
Об этом сообщила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
«Если смартфон оказался под водой, необходимо действовать немедленно. Сначала нужно выключить его и не пытаться включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем надо удалить лишнюю воду с поверхности тряпкой или бумажным полотенцем», – посоветовала Голицына в беседе с «Газетой.Ru».
Если модель телефона позволяет извлечь батарею, это нужно сделать сразу. Также рекомендуется достать SIM-карту. Их лучше просушивать отдельно.

Не нужно использовать фен или другие нагревательные приборы для ускорения процесса сушки. Это может повредить электронику внутри смартфона. Нельзя также оставлять телефон под прямыми солнечными лучами.
«Когда смартфон визуально высохнет, следует оставить его на несколько часов или даже суток для окончательного высыхания. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность», – добавила эксперт.
Если после всех этих манипуляций мобильный телефон не включается или работает нестабильно, рекомендуется обратиться в сервисный центр.

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Блиновская погасила часть налогового долга
Адвокат: Блиновская внесла 70 млн руб с продажи квартиры в счет налогового долга
28 июня 2024, 19:52

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей в счет погашения налоговой недоимки, используя средства от продажи квартиры своего отца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Ивана Морозова.
«Погашение произошло за счет продажи квартиры, принадлежащей отцу Елены, Олегу Анатольевичу. Средства от продажи поступают на аккредитив "Сбербанка", с которого затем производится уплата налогов», — заявил адвокат.
По его словам, 70 миллионов рублей составляют продажную стоимость квартиры. Также сообщается, что Блиновская завершила ознакомление с материалами своего уголовного дела.

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В Химках завершили капитальный ремонт трех дорог
28 июня 2024, 19:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках завершили капитальный ремонт трёх дорог: улицы Панфилова, Молодёжного проезда и Юбилейного проспекта. В ближайшее время будет нанесена разметка. Об этом заявил заместитель главы городского округа Николай Батышев на совещании, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Всего обновили около 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, проведя фрезеровку старого асфальта и регулировку люков. Кроме того, в Химках ведутся работы по оборудованию народных троп в Лунёво и Кутузовском, где укладывают двухметровый асфальт и устанавливают бортовой камень.

Дорожные службы также модернизируют дворовые территории, обновляя асфальт и устанавливая новый бортовой камень. В Новых Химках работы завершены, а в Сходне они начнутся на следующей неделе. Продолжается комплексное благоустройство на шести адресах в Старых и Новых Химках, Подрезкове и Сходне, где уже устанавливают детские площадки.

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#благоустройство
#асфальт
#детские площадки
#дорожные службы
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Более 170 культурно-массовых мероприятий проведут в Химках на следующей неделе
28 июня 2024, 19:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки на следующей неделе проведут более 170 культурных, спортивных и образовательных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ожидается, что активное участие в мероприятиях примет более 1500 юных химчан. Подробный план на общегородском совещании при участии главы округа Дмитрия Волошина представила заместитель Анна Ватутина.

По словам Ватутиной, в парках Толстого, «Дубки», Величко в Сходне будут проводиться масштабные развлекательные программы. Юные химчане смогут поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах, уроках рисования, викторинах, спортивно-оздоровительных и детских анимационных программах.

Уточняется, что на 7 спортивных объектах в Химках также будут проведены специальные работы.

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Ученые сообщили о начале мощной магнитной бури
ТАСС: возмущение магнитного поле Земли сильно возросло
28 июня 2024, 18:14

Фото: IStock/murat4art

Ученые зарегистрировали возмущение магнитного поля Земли в пятницу, которое уже достигло сильного уровня. Об этом сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
По данным экспертов, магнитная буря на Земле достигла третьего уровня из пяти, где первый показатель оценивается как «слабый», а пятый как «экстремально сильный». В связи с этим возможно наступление проблем с электроникой, в частности спутниковой навигации и высокочастотной радиосвязи. Могут сбоить и автоматически срабатывать тревоги предохранительных систем.

В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния, где именно — не уточняется.

В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.

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#техника
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Опубликован список стран, где туристам запрещено загорать топлес
Daily Star назвала страны, где позагорать топлес не получится
28 июня 2024, 18:04

Фото: IStock/Ridofranz

Британский таблоид Daily Star опубликовала список стран, на пляжах которых загорать топлес не приветствуется.
В число стран с запретом обнажаться на пляже относятся Тунис, Египет и Марокко.

Страной с наиболее жесткими ограничениями является ОАЭ. Там запрещено не только загорать топлес, но и носить бикини за пределами пляжа — за это наказывают тюремным заключением на срок до шести месяцев. За публичную наготу наказание предусмотрено и на Мальте — нарушителя обяжут выплатить штраф в размере 700 евро

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#турист
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В Химках проведут работы по улучшению теплоснабжения
28 июня 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Работы, направление на улучшение теплоснабжения, проведут по 11 адресам городского округа Химки на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О ходе подготовки к отопительному сезону доложил главе округа Дмитрию Волошину генеральный директор ТСК «Мосэнерго» Сергей Чубаров.

«Ремонтно-восстановительные работы проведут в четырёх котельных и пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты заменят запорную арматуру, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей», — сказал Сергей Чубаров.
Он подчеркнул, что эти меры улучшат теплоснабжение 178 домов, где живут более 80 тысяч человек.

Кроме того, в округе продолжится работа по замене ветхих участков тепловых сетей.

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#теплоснабжение
#теплотрасса
#химки
#ремонт
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Тепловой купол 2024: чего опасаются в США и грозит ли аномальная жара Москве
Тепловой купол в России и Москве в июле 2024: будет ли аномальная жара
28 июня 2024, 18:00

Фото: istockphoto/SUNG YOON JO

Синоптики предрекают США аномально жаркое лето, которое может губительно сказаться на здоровье людей. Кроме того, появилась информация о неком тепловом куполе, который может накрыть страну. Стоит ли ожидать экстремальных температур в России и каким будет лето 2024 расскажет редакция «Радио 1» .

Тепловой купол: что это за явление


Тепловым куполом называют природное явление, при котором область высокого давления фиксируется над определенной территорией и удерживает над ней тепло. Синоптики сравнивают тепловой купол со стоящей на газу кастрюлей, накрытой крышкой. Явление, как правило, длится несколько суток, но иногда задерживается на длительный срок.

Тепловой купол над США в 2024 году


Аномальная жара, которая может навредить людям, вероятно, придет в США уже в этом году. Об этом свидетельствуют данные американских исследователей. По прогнозам синоптиков, более 260 миллионов жителей и туристов США могут пострадать из-за так называемого теплового купола. Рекордно высокие температуры ожидаются на северо-востоке страны.

Национальная метеорологическая служба США называет это явление «ловушкой жара». В этом году США столкнется с подобной ловушкой необычно рано. Согласно прогнозам синоптиков, природное явление в конце июня пойдет на восток от Великих озер в сторону Новой Англии. Тепловой купол принесет с собой палящее солнце и температуру до 41 °C. Ночные температуры будут на уровне 20 °C.

Будет ли тепловой купол накрывать Россию и Москву


Прежде появилась информация о том, что тепловой купол накроет Россию, однако центр «Фобос» поспешил эту информацию опровергнуть. В беседе с РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что тепловой купол России не грозит, однако температура воздуха будет чуть выше нормы. При этом, по словам эксперта, ожидать экстремальной жары не стоит.

Тишковец предупредил, что в Европе действительно будет жарко, поэтому ехать туда в туристических целях он не рекомендовал.

По его словам, в Южной Европе уже к концу недели будет 40, 45 °С, местами до 45... 50 °С.


Прогноз жары в июле 2024


Синоптики заверили, что тепловой купол не придет в Россию, однако в некоторых районах Краснодарского края все же будет наблюдаться аномальный зной. Например, на черноморских курортах Кубани в первую неделю июля температура воздуха даже в тени будет составлять плюс 31-33.
К концу июля во многих регионах России пройдут дожди, которые сгладят климатическую обстановку.

Прогноз на лето в Москве и Подмосковье


Жара в июле 2024 года в Москве и Подмосковье будет умеренной. Средний температурный фон в середине лета 2024 окажется на 2-3 градуса выше среднемесячной температуры июля, местами возможны кратковременные осадки и грозы, однако преимущественно в столице будет 24-25 градусов тепла.

Завершится второй месяц лета в столичном регионе комфортной погодой с температурой 23-27 и отсутствием осадков.

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