Охлобыстин рассказал, как на него напали украинские бабушки с тризубами

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Российский актёр Иван Охлобыстин вспомнил, как в 1980-е напали украинские бабушки с тризубцами. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. А в 1989 году Охлобыстин побывал на Западной Украине, где его чуть не зарезали бабушки в тризубцами в руках.
Также, по словам Охлобыстина, на Украине начали «скакать» задолго до событий 2014 года, однако тогда это не воспринималось всерьёз.
Ранее Охлобыстин отреагировал на введение против него санкций со стороны Евросоюза. Он заявил, что это довольно скучно. Вместе с ним в 14-й пакет антироссийских санкций вошёл певец SHAMAN.
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Также, по словам Охлобыстина, на Украине начали «скакать» задолго до событий 2014 года, однако тогда это не воспринималось всерьёз.
Ранее Охлобыстин отреагировал на введение против него санкций со стороны Евросоюза. Он заявил, что это довольно скучно. Вместе с ним в 14-й пакет антироссийских санкций вошёл певец SHAMAN.
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Анастасия Чинкова