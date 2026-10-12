В Новосибирске почти все многоквартирные дома подключили к отоплению
В Новосибирске к отоплению подключили 97,4% многоквартирных домов. Полностью завершить подачу тепла в жилой фонд планируют к середине недели. Об этом 12 октября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил мэр Максим Кудрявцев.
Как пишет Om1 Новосибирск, отопление также работает в 95,8% социальных объектов города. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования подключили ещё в конце сентября. В сфере здравоохранения без тепла остаётся только одно складское помещение.
Подключение спортивных, культурных и социальных учреждений, а также объектов молодёжной политики продолжается. По словам Кудрявцева, завершить работы рассчитывают в течение двух дней. При этом все здания, в которых люди находятся круглосуточно, уже обеспечены отоплением.
Мэр отметил, что запуск теплоснабжения идёт по графику и даже немного опережает его. Полностью подключить жилые дома рассчитывают в ближайшие дни.
Отопительный сезон в Новосибирске начался 23 сентября. По плану энергетиков, полный запуск системы теплоснабжения должен завершиться до 16 октября.
Читайте также: