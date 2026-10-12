В Новосибирске почти все многоквартирные дома подключили к отоплению

12 октября 2026, 15:58

Мэр Максим Кудрявцев: тепло подали в 97,4% жилых домов Новосибирска

Фото: istockphoto / PIKSEL

В Новосибирске к отоплению подключили 97,4% многоквартирных домов. Полностью завершить подачу тепла в жилой фонд планируют к середине недели. Об этом 12 октября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил мэр Максим Кудрявцев.