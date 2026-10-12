В Ленобласти обновили электросети четырех деревень
Специалисты «Россети Ленэнерго» модернизировали воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу компании.
Энергетики установили три интеллектуальных цифровых разъединителя российского производства. Новое оборудование позволяет дистанционно управлять участками сети и передавать данные диспетчерам.
Благодаря модернизации повысилась надежность электроснабжения в деревнях Торфяновка, Великое, Балтиец и Вещево. В этих населенных пунктах проживают около 2,2 тысячи человек.
По словам исполняющей обязанности директора филиала «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» Марии Лейцингер, устройства позволяют отключать только аварийные участки, не затрагивая остальных потребителей, и оперативно выявлять однофазные замыкания на землю. Это помогает специалистам быстрее находить и устранять неисправности и восстанавливать подачу электроэнергии.
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