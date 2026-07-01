Эпидемиолог назвал вероятность заражения после укуса клеща
РИА Новости: Риск заражения энцефалитом при укусе клеща составляет до шести процентов
При укусе инфицированного клеща заболевание клещевым энцефалитом развивается не всегда. Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
По словам эксперта, точной статистики для России нет, но мировая практика показывает, что многое зависит от объёма попавшего в кровь вируса и состояния иммунной системы человека.
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Реальный риск в случае присасывания клеща составляет примерно от двух до шести процентов. Крепкий иммунитет способен подавить возбудителя, и тогда болезнь протекает в лёгкой форме или вовсе без симптомов.
Однако пренебрегать опасностью нельзя, поскольку энцефалит поражает центральную нервную систему, нередко протекает в две фазы и может привести к необратимым последствиям. Самый надёжный способ защиты — вакцинация, подчеркнул Шахмарданов.
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