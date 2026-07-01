Эпидемиолог назвал вероятность заражения после укуса клеща

01 июля 2026, 04:39

РИА Новости: Риск заражения энцефалитом при укусе клеща составляет до шести процентов

Фото: iStock/cotuvokne

При укусе инфицированного клеща заболевание клещевым энцефалитом развивается не всегда. Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.





По словам эксперта, точной статистики для России нет, но мировая практика показывает, что многое зависит от объёма попавшего в кровь вируса и состояния иммунной системы человека.



