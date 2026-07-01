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Эпидемиолог назвал вероятность заражения после укуса клеща

РИА Новости: Риск заражения энцефалитом при укусе клеща составляет до шести процентов
Фото: iStock/cotuvokne

При укусе инфицированного клеща заболевание клещевым энцефалитом развивается не всегда. Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.



По словам эксперта, точной статистики для России нет, но мировая практика показывает, что многое зависит от объёма попавшего в кровь вируса и состояния иммунной системы человека.

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Реальный риск в случае присасывания клеща составляет примерно от двух до шести процентов. Крепкий иммунитет способен подавить возбудителя, и тогда болезнь протекает в лёгкой форме или вовсе без симптомов.

Однако пренебрегать опасностью нельзя, поскольку энцефалит поражает центральную нервную систему, нередко протекает в две фазы и может привести к необратимым последствиям. Самый надёжный способ защиты — вакцинация, подчеркнул Шахмарданов.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура рассказала, какие места на теле чаще всего выбирает клещ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Мария Моисеева

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