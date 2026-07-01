Студенты все чаще доверяют ИИ учебные задачи

01 июля 2026, 08:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В VK Education сообщили, что искусственный интеллект стал главным цифровым помощником для студентов: его используют 85% опрошенных ради более эффективной учебы. По данным исследования, самым популярным способом настроиться на занятия остается порядок на рабочем месте. Об этом пишет РИА Новости.