Студенты все чаще доверяют ИИ учебные задачи
В VK Education сообщили, что искусственный интеллект стал главным цифровым помощником для студентов: его используют 85% опрошенных ради более эффективной учебы. По данным исследования, самым популярным способом настроиться на занятия остается порядок на рабочем месте. Об этом пишет РИА Новости.
В опросе участвовали более тысячи студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Почти четыре из десяти респондентов признались, что могут заниматься много часов подряд, если предмет по-настоящему увлекает. Еще 36% сохраняют концентрацию от получаса до часа, 19% выдерживают полтора-два часа. Лишь 5% часто отвлекаются и не могут собраться, а 1% удерживают внимание всего 10–15 минут.
Большинство участников хотят попробовать новые подходы к организации учебы и распределению времени. Полностью довольны своим нынешним режимом только два процента опрошенных. Среди техник управления временем лидирует метод «Швейцарский сыр», при нем крупную задачу делят на небольшие шаги. Следом идут «Лягушка на завтрак», где трудное дело выполняют в начале дня, и привычка оставлять все до дедлайна.
Для планирования студенты чаще всего используют заметки в смартфоне и полагаются на память. Часть респондентов выбирает онлайн-календари, специальные приложения, цифровые сервисы и бумажные ежедневники. Без какого-либо плана обходятся лишь четыре процента опрошенных.
Перед учебой более половины студентов сначала убирают рабочий стол. Еще 45% делают короткую паузу и переключаются на развлекательный контент, 40% включают музыку фоном. Около 22% предпочитают тишину или просто смотрят в окно, а 12% ищут вдохновение в блогах и историях успеха.
Главным источником мотивации для 76% участников остается связь учебы с будущей профессией. Примеры чужих достижений помогают 38% студентов, поддержка близких важна для 28%. Страх отчисления и критики подталкивает к учебе 25% опрошенных, желание сохранить стипендию — 16%, а положение в рейтинге группы — 12%.
Эксперты отмечают, что рост интереса к ИИ среди студентов связан не только с желанием экономить время, но и с потребностью быстрее разбираться в сложных темах, структурировать материал и получать понятные объяснения. При этом эффективность таких инструментов во многом зависит от того, насколько осознанно они используются: ИИ помогает в подготовке, но не заменяет самостоятельную работу, критическое мышление и глубокое погружение в предмет.
В целом результаты опроса показывают, что современные студенты стремятся совмещать цифровые технологии с привычными способами самоорганизации — от уборки рабочего места до ведения заметок и календарей. Такой подход говорит о том, что учебный процесс становится более гибким и персонализированным, а роль технологий в нем продолжает заметно расти.
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