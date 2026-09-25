Юрист Кырлан предупредил о фальшивых налоговых уведомлениях осенью
Доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан предупредил, что осенью мошенники чаще используют темы налогов, доставки и коммунальных платежей. Сезонные поводы делают обман более убедительным, поскольку многие россияне действительно ждут уведомлений и посылок.
В беседе с «Лентой.ру» юрист рассказал, что в сентябре и октябре злоумышленники нередко маскируют сообщения под письма от ФНС. Человеку сообщают о мнимой ошибке в начислениях или долге по налогам и предлагают перейти по ссылке для проверки информации. Переход на такой ресурс грозит утечкой персональных и банковских данных. Через вредоносную страницу аферисты могут заразить устройство программой для кражи информации. Налоговая служба уже предупреждала граждан о подобных рассылках от имени ведомства.
Еще одна распространенная легенда связана с доставкой заказов. Мошенник представляется курьером, называет имя или адрес получателя, после чего просит назвать код из СМС. Такие комбинации нередко открывают доступ к учетным записям, банковским приложениям или финансовым сервисам. Кырлан обратил внимание на звонки якобы от банков, полиции и Центробанка. Собеседник уверяет, что счет оказался под угрозой, и требует срочно перевести деньги на «защищенные» реквизиты. Юрист напомнил: Банк России не создает специальные счета для спасения средств клиентов.
К концу года активизируются схемы с ложными инвестициями. Жертве показывают сайт, кабинет инвестора, графики прибыли и предлагают помощь «персонального консультанта». За внешней видимостью сервиса часто скрывается требование регулярно вносить новые суммы. Главный тревожный сигнал — попытка лишить человека времени на проверку. Если собеседник требует немедленно оплатить налог, подтвердить получение посылки, назвать код или перевести накопления, разговор лучше прекратить. Банки, ФНС и маркетплейсы не просят клиентов выполнять такие действия под давлением незнакомцев.
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