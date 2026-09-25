Юрист Кырлан предупредил о фальшивых налоговых уведомлениях осенью

25 сентября 2026, 07:15

Юрист Кырлан: Осенью мошенники подменяют налоговые уведомления

Фото: iStock/NanoStockk

Доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан предупредил, что осенью мошенники чаще используют темы налогов, доставки и коммунальных платежей. Сезонные поводы делают обман более убедительным, поскольку многие россияне действительно ждут уведомлений и посылок.