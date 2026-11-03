Охотников предупредили об опасностях, подстерегающих осенью на водоемах и в лесу

03 ноября 2026, 14:20

Новосибирских охотников призвали быть осторожными в лесу осенью

Фото: iStock/Sergei Chuyko

Жителей Новосибирской области, отправляющихся на осеннюю охоту, призвали соблюдать дополнительные меры предосторожности. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии напомнили о рисках при охоте на водоплавающую дичь, а также об участившихся случаях появления бурых медведей вблизи населённых пунктов.





Особое внимание охотникам рекомендуют уделять безопасности во время передвижения по водоёмам. При выходе на лодке необходимо обязательно надевать спасательный жилет и следить за допустимой загрузкой плавательного средства. В ведомстве пояснили, что тяжёлая тёплая одежда, особенно из прорезиненных материалов, при попадании в воду может значительно затруднить удержание на поверхности и привести к трагическим последствиям.



Также категорически запрещено управлять лодкой после употребления алкоголя и отправляться на водоём при тумане или недостаточной видимости.





«Категорически запрещается выходить на воду без спасательных средств или с перегрузом, управлять лодкой в состоянии опьянения, а также выходить на водоём в туман или при плохой видимости», — сообщили в Минприроды Новосибирской области.