Охотников предупредили об опасностях, подстерегающих осенью на водоемах и в лесу
Жителей Новосибирской области, отправляющихся на осеннюю охоту, призвали соблюдать дополнительные меры предосторожности. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии напомнили о рисках при охоте на водоплавающую дичь, а также об участившихся случаях появления бурых медведей вблизи населённых пунктов.
Особое внимание охотникам рекомендуют уделять безопасности во время передвижения по водоёмам. При выходе на лодке необходимо обязательно надевать спасательный жилет и следить за допустимой загрузкой плавательного средства. В ведомстве пояснили, что тяжёлая тёплая одежда, особенно из прорезиненных материалов, при попадании в воду может значительно затруднить удержание на поверхности и привести к трагическим последствиям.
Также категорически запрещено управлять лодкой после употребления алкоголя и отправляться на водоём при тумане или недостаточной видимости.
«Категорически запрещается выходить на воду без спасательных средств или с перегрузом, управлять лодкой в состоянии опьянения, а также выходить на водоём в туман или при плохой видимости», — сообщили в Минприроды Новосибирской области.
Ещё одной причиной для повышенной бдительности стала активность бурых медведей. С 27 октября в регионе введён режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выхода хищников к населённым пунктам. В усиленном режиме работают экстренные службы, сотрудники полиции и спасатели. Специалисты патрулируют территории и отслеживают перемещения диких животных, предает Om1 Новосибирск.
В министерстве рекомендуют охотникам учитывать возможную опасность при выборе маршрутов и не пренебрегать правилами безопасности. Если возникнет угроза жизни или здоровью, необходимо незамедлительно обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.