Раскрыта судьба уголовного дела об исчезновении семьи Усольцевых
Уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае пока не планируют прекращать. Об этом сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, срок следствия был продлен. Напомним, инцидент квалифицировали по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 УК (Убийство двух или более лиц, включая малолетнего).
Ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, назвал заявление исследователя Валентина Дегтерева попыткой привлечь внимание к себе. Тот рассказывал о пятнах крови, якобы найденных в расщелинах Кутурчинского Белогорья, где пропала семья.
Напомним, супруги вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Поиски проводили волонтеры и правоохранители, однако обнаружить следы семьи так и не удалось.
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