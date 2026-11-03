Юрист ответил, как законно перенести сарай соседа со своего участка
Юрист Адамс: до переноса соседского сарая со своего участка проверьте границы
При обнаружении того, что соседская постройка зашла на чужой участок, первым шагом должна стать проверка границ. Линия старого забора и изображение на кадастровой карте сами по себе спор не решают, рассказал юрист Давид Адамс.
Получив результаты замеров, стоит направить владельцу сарая письменное требование освободить землю, посоветовал специалист. Информацию приводит RT.
«Закажите выписку из ЕГРН и проверьте, внесены ли координаты участка. Кадастровый инженер сможет вынести границу на местность, провести замеры и зафиксировать площадь, занятую постройкой. При отсутствии координат потребуется межевание. Одновременно стоит проверить вероятность реестровой ошибки, особенно если сарай появился раньше нынешних границ или участки образовали после раздела общей территории», — пояснил эксперт, добавив, что к письму можно приложить схему, фотографии и предложить срок для выполнения работ.
Способ зависит от конструкции. Перемещаемый хозблок можно перенести целиком, капитальное строение иногда приходится частично демонтировать или перестраивать. Если за границу выходит только свес крыши, суд может обязать изменить кровлю и водоотвод, говорится в материале.
«Самовольное занятие части участка может повлечь штраф по ст. 7.1 КоАП России. Собственник вправе потребовать устранить препятствия в пользовании участком и освободить занятую часть на основании ст. 304 ГК России. Для капитального объекта дополнительно применяются положения ст. 222 ГК России. Суд исследует возможность переноса, частичного демонтажа или переустройства. Полный снос применяется, когда иного способа восстановить право нет», — добавил собеседник.Отмечается, что на территории садоводства п. 6.7 СП 53.13330.2019 предусматривает расстояние от обычной хозяйственной постройки до соседней границы не менее одного метра. По его словам, для старого сарая необходимо учитывать нормы, действовавшие во время строительства. Он предупредил, что в 2026 году Верховный суд разъяснил: нежилую постройку, возведённую до 1 января 1995 года без строительных и градостроительных нарушений, нельзя признать самовольной по современной статье 222 ГК России. Он добавил, что суду придётся выяснить дату постройки, историю исходного участка и обстоятельства его раздела.
Как пояснил специалист, самостоятельно разбирать чужой сарай рискованно. Он заключил, что после вступления решения суда в силу исполнительный лист передают в Федеральную службу судебных приставов, и если владелец уклонится от работ, демонтаж может быть выполнен за его счёт в установленном порядке.