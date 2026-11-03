Юрист ответил, как законно перенести сарай соседа со своего участка

03 ноября 2026, 13:56

Юрист Адамс: до переноса соседского сарая со своего участка проверьте границы

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

При обнаружении того, что соседская постройка зашла на чужой участок, первым шагом должна стать проверка границ. Линия старого забора и изображение на кадастровой карте сами по себе спор не решают, рассказал юрист Давид Адамс.





Получив результаты замеров, стоит направить владельцу сарая письменное требование освободить землю, посоветовал специалист. Информацию приводит RT.





«Закажите выписку из ЕГРН и проверьте, внесены ли координаты участка. Кадастровый инженер сможет вынести границу на местность, провести замеры и зафиксировать площадь, занятую постройкой. При отсутствии координат потребуется межевание. Одновременно стоит проверить вероятность реестровой ошибки, особенно если сарай появился раньше нынешних границ или участки образовали после раздела общей территории», — пояснил эксперт, добавив, что к письму можно приложить схему, фотографии и предложить срок для выполнения работ.