В США олень сбил с ног женщину и устроил погром в прачечной
В американском штате Северная Каролина олень снес женщину и устроил погром в прачечной, попав на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает издание Need To Know.
На кадрах видно, как животное выбегает на парковку у прачечной и на лету сбивает с ног женщину, которая направлялась к своей машине. Затем олень рогами разбивает окно и проникает в помещение, чем приводит в панику посетителей. Животное носится по прачечной, запрыгивает на стиральные машины, а после убегает через разбитое окно.
Владелец прачечной рассказал, что сначала не поверил, что инцидент произошел на самом деле. Устранить последствия погрома удалось за несколько часов. Женщина, которую сбил олень, не стала обращаться за медицинской помощью и самостоятельно уехала на машине.
Ранее сообщалось, что в британском графстве Чешир олень насадил на рога мужчину, идущего за пивом.
Читайте также: