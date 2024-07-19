Охотовед Футоран заявил о пользе проекта «Мишки не в лесу»

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Старший государственный инспектор по охране окружающей среды, охотовед Павел Футоран заявил, что проект «Мишки не в лесу» призван проанализировать причины выхода животных к жилым районам из привычного места обитания, а также предотвратить конфликты между человеком и медведем.
Отмечается, что проект осуществляется в национальном парке «Онежское поморье», который находится под управлением ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
А председатель Московского Совета Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов заявил, что убийство бездомных собак не решит ситуацию с их нападением на людей. Чтобы решить проблему бродячих животных необходимы иные меры, включая чипирование и стерилизацию. Однако, эти меры, считает эксперт, не являются панацеей от агрессии животных.
Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Мытищах, родился детёныш.
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«В мае-июне эксперты прошли до 260 км по побережью Белого моря, где обнаружили 72 следа взрослых животных с медвежатами. Ближе к концу лета, когда медведи переключатся с травяного рациона на созревшие ягодники, на тропах можно будет отбирать пробы для генетических анализов», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Футоран.
А председатель Московского Совета Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов заявил, что убийство бездомных собак не решит ситуацию с их нападением на людей. Чтобы решить проблему бродячих животных необходимы иные меры, включая чипирование и стерилизацию. Однако, эти меры, считает эксперт, не являются панацеей от агрессии животных.
«Люди думают, что берут большую агрессивную собаку, ставят в неё чип, стерилизуют, и она перестает быть хищником. Но это не так. Животный мир работает методом отбора. Логика проще. Если вы кормите животное, а мы можем себе это позволить, агрессии у него нет. Нельзя допускать формирование стаи, где происходит ещё больше наращивания, и этой проблемы не будет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Расулмухамедов.
Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Мытищах, родился детёныш.
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Мелисса Тимофеева