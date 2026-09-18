Охотовед Кречмар объяснил, как вести себя при встрече с медведем

18 сентября 2026, 10:17

Охотовед Кречмар: при встрече с медведем нельзя кричать

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Зоолог и охотовед Михаил Кречмар призвал не пытаться прогнать медведя криком при случайной встрече в лесу. По его словам, действия человека должны зависеть от поведения зверя и расстояния до него.