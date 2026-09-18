Охотовед Кречмар объяснил, как вести себя при встрече с медведем
Зоолог и охотовед Михаил Кречмар призвал не пытаться прогнать медведя криком при случайной встрече в лесу. По его словам, действия человека должны зависеть от поведения зверя и расстояния до него.
В беседе с RT специалист пояснил: если хищник ещё не заметил человека, безопаснее спокойно уйти назад по своему маршруту. После этого стоит сделать паузу и лишь затем продолжить движение — зверь, вероятнее всего, покинет это место.
Когда медведь направляется навстречу, Кречмар советует обратиться к нему обычным ровным голосом. Крик способен показать страх и нервозность, тогда как спокойная речь чаще помогает обозначить присутствие человека. Эксперт отметил, что медведи обычно стараются избегать людей.
Если голос не дал результата, можно включить сигнальный свисток, воспользоваться пневматическим горном или громким звуком со смартфона. Ещё один способ — снять верхнюю одежду и поднять её над головой. Из-за слабого зрения животное воспринимает человека как силуэт, а резкое изменение его размера способно насторожить зверя и заставить отступить.
Охотовед подчеркнул, что единых правил для всех подобных случаев нет. Каждая встреча развивается по-разному, а контакт с крупным хищником всегда несёт смертельную угрозу. Он посоветовал сохранять самообладание, оценивать обстановку и принимать решения с учётом поведения медведя.
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