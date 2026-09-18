18 сентября 2026, 10:13

Фото: iStock/Irina Khabarova

19 сентября православные верующие вспоминают чудо Архистратига Михаила в Хонех — событие, которое церковное предание относит к IV веку и связывает со спасением христианского храма от разрушительного потопа. В 2026 году дата выпадает на субботу, а народный календарь связывает с этим днем множество традиций, запретов и погодных примет. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Победа христианской веры над язычеством Михайлово чудо и Михайлов день Почему Михаила называют архистратигом Что вспоминают 19 сентября в церкви Как отмечали этот праздник на Руси Какие запреты связывали с 19 сентября Что обещала погода: приметы на Михайлово чудо Кто отмечает именины 19 сентября

Победа христианской веры над язычеством

Фото: iStock/Diy13

Михайлово чудо и Михайлов день

Новый вид кошек обнаружили впервые за 100 лет

Почему Михаила называют архистратигом

Что вспоминают 19 сентября в церкви

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Как отмечали этот праздник на Руси

«Михаил заморозком землю прихватил», — приговаривали крестьяне.

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Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Какие запреты связывали с 19 сентября

Что обещала погода: приметы на Михайлово чудо

Ясная и сухая погода сулит суровую, морозную зиму, а теплая погода указывает на продолжительную осень;

Дождь связывали с теплой осенью, а дождь или снег 19 сентября — с сырой осенью и ранними снегопадами;

Если ночью случалась гроза, верили, что оставшаяся часть осени будет теплой и ласковой;

Утренний туман, напротив, связывали со скорым потеплением;

Появившийся на деревьях иней предвещал снежную зиму;

Фото: iStock/ST-art

Если береза еще не сбросила листья, ожидали холодов;

По направлению падения осиновых листьев также пытались судить о погоде: если лист ложился лицевой стороной вверх, ждали суровую зиму, а если изнанкой вверх — теплую;

Если у яблони начали массово падать плоды, впереди суровая морозная зима;

Если траву утром покрыл иней, ближайшие дни будут сухими и теплыми;

Влажный мох на камнях предвещает дождливую осень;

Лук с толстой шелухой указывал на морозную зиму.

Кто отмечает именины 19 сентября