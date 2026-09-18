Михайлово чудо 19 сентября: почему в этот день вода обретает особую силу, а опавшие яблоки сулят суровую зиму, приметы и запреты
19 сентября православные верующие вспоминают чудо Архистратига Михаила в Хонех — событие, которое церковное предание относит к IV веку и связывает со спасением христианского храма от разрушительного потопа. В 2026 году дата выпадает на субботу, а народный календарь связывает с этим днем множество традиций, запретов и погодных примет. Подробности — в материале «Радио 1».
Победа христианской веры над язычеством
События, ставшие основой праздника, по преданию произошли во Фригии в Малой Азии, неподалеку от Иераполя, в местности Херотопа. Рядом находился источник, воду которого считали целебной.
Согласно преданию, у язычника из соседней Лаодикии была дочь, которая с рождения не могла говорить. Однажды мужчине во сне явился Архангел Михаил и указал на источник возле Иераполя, велев напоить девочку его водой. После этого ребенок обрел речь.
Произошедшее настолько поразило отца, что он вместе с дочерью и домашними принял христианство. В благодарность мужчина построил возле источника храм в честь Архистратига Михаила. Со временем святыня получила известность, а к источнику стали приходить больные и немощные. После исцеления многие язычники также принимали христианскую веру.
При храме поселился благочестивый христианин Архипп, который долгие годы проповедовал среди местных жителей. Распространение новой веры вызвало недовольство язычников, и они несколько раз пытались погубить подвижника. Когда эти попытки не удались, противники христианства решили одновременно уничтожить Архиппа и разрушить храм.
Язычники соединили два горных потока и направили их течение к храму, рассчитывая затопить и уничтожить постройку. Архипп не покинул святыню и стал горячо молиться о ее спасении.
По преданию, тогда явился Архистратиг Михаил. Он ударом жезла рассек скалу, создав в ней глубокую и широкую расселину, куда устремилась вода. Поток миновал храм, а люди, намеревавшиеся его разрушить, разбежались.
С этим событием связывают название местности Хоны, которое трактуется как «отверстие» или «расселина». В память о чуде 19 сентября отмечается Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
Смысл предания связывают с защитой христиан и Божественной помощью в трудные моменты, а само событие воспринимается как символ победы веры над язычеством.
Михайлово чудо и Михайлов день
В православном календаре есть две главные даты, связанные с Архистратигом Михаилом, и их нередко путают. 19 сентября, или 6 сентября по старому стилю, отмечается Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Именно этот праздник в народе называют Михайловым чудом.
А 21 ноября, или 8 ноября по старому стилю, празднуется Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе эту дату называют Михайловым днем. В 2026 году обе даты приходятся на субботу.
Кроме того, Архангела Михаила вспоминают во время богослужений каждую неделю. Понедельник в седмичном богослужебном круге посвящен Небесным Силам бесплотным, поэтому в этот день звучат молитвы и песнопения ангелам, прежде всего Архистратигу Михаилу.
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В Католической церкви память Архангела Михаила отмечается 29 сентября вместе с архангелами Гавриилом и Рафаилом.
Почему Михаила называют архистратигом
Архангел Михаил считается одним из наиболее почитаемых представителей ангельского мира в христианстве. Его называют архистратигом, то есть предводителем небесного воинства. Сам термин происходит из греческого языка и означает «начальник, предводитель войска».
Михаил несколько раз упоминается в Священном Писании. В книге пророка Даниила он назван одним из главных князей и защитником народа. В Послании апостола Иуды говорится о споре Архангела Михаила с дьяволом, а в Откровении Иоанна Богослова описывается небесная битва Михаила и его ангелов с драконом, под которым понимается сатана.
Поэтому в христианской традиции образ Архангела Михаила связан с защитой, духовной борьбой и верностью Богу.
На иконах Архангела Михаила часто изображают в воинском облачении, с мечом или копьем. Такой образ символически указывает на борьбу со злом. В православном понимании Михаил не является самостоятельным источником сверхъестественной силы: ангелы служат Богу и исполняют Его волю.
Что вспоминают 19 сентября в церкви
В этот день Русская православная церковь также чтит память преподобного Архиппа Херотопского, мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, мученика Ромила Римского и с ним многих других, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, священномучеников Фавста, Авива и с ними 11 мучеников — Кириака и иных, преподобного Давида Ермопольского, священномученика Димитрия Спасского, священномучеников Иоанна Павловского и Всеволода Потеминского.
Также в этот день особо почитаются Киево-Братская и Арапетская иконы Божией Матери.
В храмах совершается праздничное богослужение. Верующие приходят на службу, молятся, причащаются и обращаются к Богу. Церковный смысл праздника связан с почитанием Бога и небесных сил, служащих Ему, а не с бытовыми обрядами или попытками получить от конкретной даты особую сверхъестественную защиту.
19 сентября также поздравляют людей с именем Михаил — это день памяти их небесного покровителя, то есть именины.
Как отмечали этот праздник на Руси
В народном календаре 19 сентября получило несколько названий: Михайлово чудо, Михайлов день, Михайловские утренники и Михайловские заморозки. К этому времени ночи становились холоднее, а по утрам могли появляться первые заморозки.
«Михаил заморозком землю прихватил», — приговаривали крестьяне.
К Михайлову чуду основные осенние сельскохозяйственные работы обычно уже подходили к концу, поэтому день воспринимался как время отдыха, гостевания и застолий. В некоторых местностях утром отправлялись на службу в храм, ставили общую большую свечу и заказывали молебен.
К Архистратигу Михаилу обращались с просьбами о защите полей и садов от стихийных бедствий, о здоровье домашних животных и исцелении болеющих детей.
Одной из народных традиций была первая осенняя братчина — общий сельский сход, после которого устраивали совместную трапезу. Перед застольем старались решить накопившиеся споры, семейные разногласия и хозяйственные вопросы. Поссорившихся родственников, друзей и соседей побуждали помириться, а примирение закрепляли за общим столом.
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В народе говорили: «В Михайлов день каждый получит по своим делам и поступкам», «Кто на Михаила злость держит, тому добра не видать».
Продукты для братчины собирали всей деревней. Семьи приносили мясо, рыбу, овощи, муку и другие припасы нового урожая. Женщины готовили вместе, а на столе могли появляться холодец, крученики, голубцы, пироги с мясной, рыбной и грибной начинкой. Считалось, что богатая трапеза сулит достаток в следующем году.
Если общей братчины не устраивали, за столом собирались родственники, соседи и знакомые. Не забывали и о путниках и бедняках: их полагалось накормить и напоить, а нуждающимся — подать милостыню.
После застолья начинались гуляния: пели песни, водили хороводы, шутили и разыгрывали друг друга. Для молодежи такие встречи становились возможностью познакомиться, а парни могли присмотреть будущих невест. Михайлов день считался подходящим временем и для сватовства.
События предания о Хонах повлияли и на народное отношение к воде. На реках и водоемах могли проводить богослужения с освящением воды, чтобы она и дальше подпитывала деревню. Считалось, что в этот день вода обретает особую силу, поэтому старались не загрязнять колодцы и реки. В домах наводили порядок, топили баню, женщины пекли пироги и угощали соседей.
При этом подобные обычаи относятся к народной культуре и не являются частью обязательного церковного учения.
Какие запреты связывали с 19 сентября
Одним из главных народных ограничений считалась тяжелая работа, особенно в поле. Говорили: «На Михайлу работать нельзя — Бог накажет». При этом необходимые домашние дела — приготовление пищи, забота о детях и уход за скотом — не возбранялись.
С Михайловым чудом связывали и другие запреты. Считалось, что 19 сентября нельзя ссориться, продолжать старую вражду, злословить и намеренно обижать людей. Новый конфликт, по поверьям, мог затянуться или принести несчастье.
Не советовали выбрасывать оставшуюся после застолья еду. Остатки полагалось отдать нуждающимся либо скормить птицам и животным, поскольку выброшенная пища, согласно поверью, могла навлечь на семью голод и нужду.
Еще одним запретом было мыть голову: верили, что вместе с водой можно «смыть ум» и стать забывчивым. Не рекомендовалось также надолго уходить из дома.
При этом православная церковь не устанавливает на 19 сентября бытовых запретов. Народные приметы, суеверия и ограничения следует отделять от церковного содержания праздника.
Что обещала погода: приметы на Михайлово чудо
Середина сентября для крестьян была важным погодным рубежом. За деревьями, туманом, инеем и другими явлениями природы внимательно наблюдали, пытаясь предугадать продолжительность осени и характер предстоящей зимы.
- Ясная и сухая погода сулит суровую, морозную зиму, а теплая погода указывает на продолжительную осень;
- Дождь связывали с теплой осенью, а дождь или снег 19 сентября — с сырой осенью и ранними снегопадами;
- Если ночью случалась гроза, верили, что оставшаяся часть осени будет теплой и ласковой;
- Утренний туман, напротив, связывали со скорым потеплением;
- Появившийся на деревьях иней предвещал снежную зиму;
- Если береза еще не сбросила листья, ожидали холодов;
- По направлению падения осиновых листьев также пытались судить о погоде: если лист ложился лицевой стороной вверх, ждали суровую зиму, а если изнанкой вверх — теплую;
- Если у яблони начали массово падать плоды, впереди суровая морозная зима;
- Если траву утром покрыл иней, ближайшие дни будут сухими и теплыми;
- Влажный мох на камнях предвещает дождливую осень;
- Лук с толстой шелухой указывал на морозную зиму.
Кто отмечает именины 19 сентября
19 сентября именины отмечают Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил и Фекла.
Таким образом, Михайлово чудо объединяет церковное воспоминание о спасении храма в Хонех, почитание Архангела Михаила как небесного защитника и многочисленные народные традиции. При этом церковное содержание праздника и связанные с ним бытовые приметы и запреты имеют разное происхождение и не должны отождествляться.