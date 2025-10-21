Достижения.рф

Охрана Лувра отказалась выходить на работу после ограбления

NYT: охрана парижского Лувра отказалась выходить на работу до усиления мер безопасности
Фото: iStock/Onnes

Охрана парижского Лувра отказалась выходить на работу на следующий день после ограбления. Об этом информирует газета New York Times со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди.



В 2023 году численность сотрудников службы безопасности Лувра сократилась с 994 человек до 856. Вооружения у охраны музея нет. В случае угрозы сотрудники Лувра эвакуируют посетителей и отводят их в безопасное место, как объяснила Абдельхеди.

Она добавила, что охранники были так потрясены дерзким ограблением, что 20 октября отказались выходить на работу до тех пор, пока директор музея не объявит о дополнительных мерах по усилению безопасности в культурном учреждении.

Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.

Екатерина Коршунова

