Охрана Лувра отказалась выходить на работу после ограбления
Охрана парижского Лувра отказалась выходить на работу на следующий день после ограбления. Об этом информирует газета New York Times со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди.
В 2023 году численность сотрудников службы безопасности Лувра сократилась с 994 человек до 856. Вооружения у охраны музея нет. В случае угрозы сотрудники Лувра эвакуируют посетителей и отводят их в безопасное место, как объяснила Абдельхеди.
Она добавила, что охранники были так потрясены дерзким ограблением, что 20 октября отказались выходить на работу до тех пор, пока директор музея не объявит о дополнительных мерах по усилению безопасности в культурном учреждении.
Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.
