Охрана Лувра отказалась выходить на работу после ограбления

21 октября 2025, 18:18

NYT: охрана парижского Лувра отказалась выходить на работу до усиления мер безопасности

Фото: iStock/Onnes

Охрана парижского Лувра отказалась выходить на работу на следующий день после ограбления. Об этом информирует газета New York Times со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди.