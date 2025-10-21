Похищенные из Лувра ювелирные украшения разместили на платформе объявлений
Похищенные из Лувра ювелирные украшения разместили на платформе объявлений. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вчера, 20 октября, пользователь из Москвы разместил объявление с фотографией украденных из Лувра драгоценностей. Среди похищенных предметов были диадема, серьги и ожерелье из сапфиров и бриллиантов, принадлежавшие королеве Марии Амалии.
Россиянин оценил стоимость украшений в 250 миллионов рублей. Сейчас объявление на платформе заблокировано.
Напомним, 19 октября группа из четырех преступников проникла в Лувр с помощью автогидроподъемника. В «Галерее Аполлона» они взломали витрины и украли девять дорогих ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении, жены Наполеона III.
