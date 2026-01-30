Джиган устроил потасовку с охраной после прощального разговора с Самойловой

30 января 2026, 16:49

Самойлова оставила заявление о разводе на столе — Джиган не сдержался

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

В новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» прошёл «прощальный» разговор рэпера с Оксаной Самойловой, который закончился конфликтом.





Джиган, по словам участников, не хотел обсуждать ситуацию на камеру, а Оксана просто положила на стол заявление о расставании и сообщила, что уже вывезла свои вещи из дома.



Реакция рэпера была мгновенной: увидев документ, он последовал за Самойловой, но столкнулся с охраной, что вылилось в небольшую потасовку. Сама Оксана пояснила, что такой исход стал для неё ожидаемым.





«Сказать в лицо — нужно очень много мужества, собраться и принять удар. На прощальном свидании он узнает о том, что оно прощальное. Моя единственная задача — сказать всё это в лицо и выжить», — сказала она.