В Новосибирске болельщик напал на полицейского после хоккейного матча
Кировский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении хоккейного болельщика, который на матче подрался с охранником клуба «Сибирь», а затем напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
23 декабря 2025 года на хоккейном матче мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила поведения зрителей и вступил в конфликт с сотрудником службы безопасности клуба «Сибирь». На место происшествия прибыли полицейские.
По данным следствия, Воложанин П.Д., несмотря на действия правоохранителей, нанес не менее трех ударов ногой по телу и рукам одного из полицейских. После этого, уже находясь в полицейском автомобиле, он продолжил сопротивление: через открытую дверь он ударил ногой в лицо сотрудника правоохранительных органов, добавили в пресс-службе ведомства.
