В Новосибирске болельщик напал на полицейского после хоккейного матча

30 января 2026, 19:36

В Новосибирске рассмотрят дело хоккейного болельщика, напавшего на полицейского

Фото: iStock/blinow61

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении хоккейного болельщика, который на матче подрался с охранником клуба «Сибирь», а затем напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.