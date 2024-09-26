В РФ предложили считать наличие детей личным достижением при поступлении в вуз

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Сенатор Андрей Кутепов предложил считать наличие детей индивидуальным достижением и начислять россиянкам с детьми максимальные баллы при поступлении в вуз. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что соответствующее письмо Кутепов отправил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. В нём он предложил сделать факт наличия детей личным достижением, но чтобы оно ушло в зачёт ребёнок должен быть рождён в течение года до подачи документов в вуз.
Кутепов подчеркнул, что эта мера позволит обеспечить женщин с детьми возможностью получить высшее образование, а также станет движением в сторону поддержки рождаемости в стране.
По словам сенатора, предложенная им мера также станет профилактикой прерывания беременности и повысит статус семей с детьми. При этом она не требует выделения дополнительного финансирования.
В настоящее время индивидуальными достижениями при поступлении в вуз считаются окончание школы с отличием, победы в олимпиадах и спортивные успехи. За это абитуриентам начисляют дополнительные баллы.
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Кутепов подчеркнул, что эта мера позволит обеспечить женщин с детьми возможностью получить высшее образование, а также станет движением в сторону поддержки рождаемости в стране.
По словам сенатора, предложенная им мера также станет профилактикой прерывания беременности и повысит статус семей с детьми. При этом она не требует выделения дополнительного финансирования.
В настоящее время индивидуальными достижениями при поступлении в вуз считаются окончание школы с отличием, победы в олимпиадах и спортивные успехи. За это абитуриентам начисляют дополнительные баллы.
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Анастасия Чинкова