Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки

Фото: сайт Кремля
После повышения ключевой ставки до рекордных 20 процентов в конце февраля 2022 года, личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной усилили, пишет The Economist, ссылаясь на слова одного из сотрудников ЦБ.
Неназванный собеседник издания рассказал, что главу ЦБ часто называют «Стальная Эльвира», так как она полна решимости. Также сообщается, что глава финансового регулятора много времени проводит на своем рабочем месте, поэтому в офисе Центробанка организовали парикмахерскую, химчистку и гардеробную.
Источник добавил, что иногда в кабинет к Набиуллиной боятся заходить мужчины.
Однако в 2022-м году личная охрана «Стальной Эльвиры» все же была усилена из-за соображений безопасности.
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Источник добавил, что иногда в кабинет к Набиуллиной боятся заходить мужчины.
Однако в 2022-м году личная охрана «Стальной Эльвиры» все же была усилена из-за соображений безопасности.
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Анастасия Хохлова