Охваченный огнем матрос и девочка-разведчица : Шесть главных героев Сталинградской битвы

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Битва за Сталинград
К концу декабря 1942 года враг был разгромлен перед внешним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150–200 километров. Двести дней и ночей солдаты Красной армии уничтожали соединения Германии и ее союзников. Битва завершилась полной победой российских войск 2 февраля 1943 года, которую приблизили мужественные поступки советских героев.
Герои Сталинградской битвы
12-летняя разведчица Люся Радыно из детского дома
Одна из героинь Сталинграда – 12-летняя Люся Радыно. Воспитанница детского дома сама вызвалась отправиться на фронт. Перед ней стояла задача – добывать ценную информацию за линией фронта, однако Люся была схвачена немцами. Девочку оставили в тылу и заставляли чистить картошку. По количеству очищенных овощей она поняла, что может узнать о числе немецких солдат. Через некоторое время ей удалось сбежать. На передовую Люся выходила семь раз, не совершив ни одного промаха. После окончания войны советское командование наградило Люсю медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».
Медсестра Гуля Королёва, бросившаяся в окоп с немцами
19-летняя Гуля Королёва ушла на фонт добровольцем. Она была распределена в медико-санитарный батальон стрелкового полка, который располагался в эпицентре военных действий. В 1942 году хрупкая Гуля практически в одиночку вынесла с поля боя 50 тяжелораненных солдат, однако дойти до санитарной части отважная девушка не успела. Немцы открыли огонь по истекающим кровью советским солдатам, и чтобы остановить их, медсестра ворвалась во вражеский окоп, уничтожив несколькими бросками гранат 15 немецких солдат и офицеров.
Смертельно раненая Гуля Королёва вела неравный бой до тех пор, пока не подоспело подкрепление.
В честь самоотверженной медсестры в Советском районе Волгограда названы поселок и улица. Также ее имя высечено на знамени воинской славы на Мамаевом кургане.
Сержант Яков Павлов, сдержавший оборону дома
Дом Павлова, расположенный на площади Ленина в Волгограде, получил свое имя благодаря советскому сержанту, который командовал его обороной в сентябре 1942 года. Когда в Сталинграде начались наиболее ожесточенные бои, 24-летний сержант Яков Павлов получил задание – удерживать здание пока не подойдет подкрепление.
На протяжении двух месяцев, имея скудный запас боеприпасов и пропитания, под руководством Павлова, небольшая группа советских солдат обороняла здание. Несмотря на непрекращающиеся атаки немцев, красноармейцы сумели разгромить гарнизоны противника и удержать дом.
Советский военачальник Василий Чуйков позже вспоминал о подвиге советских солдат и об огромных потерях врага.
«Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа», - писал маршал.
В июне 1945 года за героическую оборону дома в Сталинграде Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Горящий матрос Михаил Паниках, подорвавший собой немецкий танк
24-летний матрос Михаил Паниках был по собственной просьбе направлен в Сталинград. Он служил в стрелковой дивизии бронебойщиком. 2 ноября 1942 года солдат оказался в окопе, окруженном немецкими танками. Паниках попытался ползком приблизится к противнику с гранатами и емкостями с разжигательной смесью, однако одна из пуль попала в бутылку, красноармеец моментально вспыхнул. Горящий солдат бросился на вражеский танк и ударил бутылкой по решетке люка. Герой погиб вместе с подожжённой им фашистской машиной.
В честь моряка, защищавшему Сталинград, в Краснооктябрьском районе Волгограда стоит монумент. В бронзе отлит мужчина, объятый пламенем.
Советский снайпер Максим Пассар, которого немцы называли «дьяволом»
Максим Пассар с детства владел оружием. Еще в 12-летнем возрасте он ходил с отцом на охоту и поражал родителя своей меткостью и редким умением видеть в темноте. После нападения немцев, Пассар отправился на фронт добровольцем. Слава о метком стрелке быстро разнеслась по полку, а позже дошла и до командования врага.
Немцы боялись красноармейца, называли его «дьяволом из гнезда чертей». На его счету 234 убитых фашиста. В 1942 году немцы прислали в Сталинград руководителя берлинской школы снайперов Кёнинга, который должен был убить советского стрелка, но ему не удалось «переиграть» Пассара. Уничтожение немецкого «суперснайпера» особенно прославило советского солдата. 22 января 1943 года в бою стрелок погиб.
Связист Матвей Путилов, зажавший оголенный провод зубами
25 октября 1942 года немцам удалось нарушить связной канал советской группировки войск. Подразделения связистов неоднократно отправлялись на боевое задание по восстановлению связи, однако все они погибали, не выполнив задачу. На ликвидацию помех отправился Матвей Путилов. По пути к поврежденному проводу, он получил тяжелое ранение в плечо, но продолжал идти. Во время восстановления телефонной связи, разорвавшаяся недалеко мина, раздробила Путилову руку. Красноармеец собственными зубами зажал поврежденный конец провода, в этот же момент через его тело прошел электрический ток, в результате чего связь была восстановлена.
В 1968 году Путилов был посмертно награжден орденом Отечественной войны второй степени.
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