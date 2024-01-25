Центр промышленной медицины в Дубне сделает доступнее медпомощь на предприятиях

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В наукограде Дубна открыли головной Центр промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства России. На территории одноимённой особой экономической зоны уже успешно работает цифровой здравпункт. Он стал частью флагманского центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Помимо центра в Дубне, в разных регионах России были открыты ещё девять центров. К 2027 году в стране откроют 61 центр промышленной медицины. Сегодня уже успешно функционируют 16 таких центров, и данные за 2023 год говорят об их высокой эффективности. Так, на 16% выросло число заболеваний, впервые выявленных у сотрудников предприятий во время медосмотров. Снизилось количество больничных и их продолжительность», – говорится в сообщении.Головной референс-центр промышленной медицины ФМБА России в Дубне займётся методологической поддержкой развития промышленной медицины в России.
«Сотрудники предприятий проходят осмотры с применением искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, получают телемедицинские консультации узкопрофильных врачей, оформляют больничные. В результате заболеваемость с временной утратой трудоспособности на обслуживаемых предприятиях сократилась на 16%», – отметили в министерстве.Помимо этого, снизилось время прохождения осмотров, обследований и вакцинации. Все эти процедуры стали максимально доступными.
Читайте также:
Московская область производит четверть фармацевтической продукции России
В Подмосковье заработало производство оборудования для воркаута
Четыре компании из Подмосковья участвуют в международной выставке RUPLASTICA
Мира Полтева