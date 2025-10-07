Два россиянина пытали друга утюгом из-за женских трусов

07 октября 2025, 11:15

На Кубани осудили двух мужчин, которые пытали друга утюгом из-за женского белья

Фото: iStock/:Elena Horrmann

Двух жителей Лабинска приговорили к шести с половиной годам колонии за жестокие пытки друга. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.