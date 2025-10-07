Два россиянина пытали друга утюгом из-за женских трусов
Двух жителей Лабинска приговорили к шести с половиной годам колонии за жестокие пытки друга. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Инцидент произошел прошлой весной во время застолья. В какой-то момент компания заметила, что их приятель пришел на посиделки в женском белье. Мужчины обвинили его в нетрадиционной ориентации, избили, сломав нос и выбив зубы, порезали ногу ножом и закрыли в подвале. Через некоторое время они вытащили несчастного и прижгли его раскаленным утюгом, оставив ожоги 4% поверхности тела.
Следователи нашли в телефоне одного из нападавших видео с пытками, где они требовали от пострадавшего деньги и называли его женским именем. Во время разбирательства тот объяснил, что выпил и перепутал трусы после ночевки у знакомой. Обвиняемые заявили, что он сам предложил им интимные отношения, а за молчание хотел заплатить. Суд не принял эти оправдания.
Ранее сообщалось, что в Орске подростки жестоко избили девочку в день ее рождения из-за «неправильной» одежды.
