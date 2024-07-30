Около 100 подмосковных компаний получили лицензии на управление МКД

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье 99 лицензий предоставлено с начала года организациям на управление многоквартирными домами. Аннулировано четыре, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое контролирует работу управляющих компаний.
«Получение документа даёт право на включение в реестр лицензируемых организаций Подмосковья. Управляющая организация отвечает за состояние общедомового имущества. Она обязана содержать подъезды, лифты, лестницы, чердаки, подвалы, крыши, инженерные системы и придомовую территорию», – отметили в ведомстве.Лицензионные требования предусматривают обязательную сдачу квалификационного экзамена, после чего руководителю управляющей организации выдают специальный документ. С начала года было выдано 139 квалификационных аттестатов.
В министерстве добавили, что подать заявление на получении лицензии организация может на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения – 28 рабочих дней.
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Лора Луганская