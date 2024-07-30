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Около 100 подмосковных компаний получили лицензии на управление МКД

30 июля 2024, 20:44
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Подмосковье 99 лицензий предоставлено с начала года организациям на управление многоквартирными домами. Аннулировано четыре, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое контролирует работу управляющих компаний.
«Получение документа даёт право на включение в реестр лицензируемых организаций Подмосковья. Управляющая организация отвечает за состояние общедомового имущества. Она обязана содержать подъезды, лифты, лестницы, чердаки, подвалы, крыши, инженерные системы и придомовую территорию», – отметили в ведомстве.
Лицензионные требования предусматривают обязательную сдачу квалификационного экзамена, после чего руководителю управляющей организации выдают специальный документ. С начала года было выдано 139 квалификационных аттестатов.



В министерстве добавили, что подать заявление на получении лицензии организация может на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения – 28 рабочих дней.

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Налоговики Италии арестовали замок российского миллиардера
Corriere Fiorentino: в Италии полиция арестовала замок миллиардера РФ Федорычева
30 июля 2024, 21:56

Фото: istockphoto/okfoto

Замок российского миллиардера Алексея Федорычева арестовала итальянская налоговая полиция. Как сообщает издание Corriere Fiorentino, речь идет об историческом замке Торро дель Галло в Тоскане.
Помимо недвижимости, по информации журналистов, арестованы и другие активы, общая сумма которых составляет 44,4 миллиона долларов. Обозреватели опубликовали видео, снятое силовиками во владениях бизнесмена.

Уточняется, что активы арестованы по запросу международной судебной помощи, который направила Украина. В Италии Федорычев фигурирует в деле по мошенничеству в отношении одной из украинских компаний, которая занимается продажей сельскохозяйственной продукции. Миллиардер подозревается в отмывании денежных средств и подкупе госслужащих. Ущерб оценивается в шесть миллионов долларов.

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Большинство из 1,3 тыс. домов Щёлкова подтверждает готовность к зиме
30 июля 2024, 21:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков обсудил с командой на еженедельном совещании вопросы здравоохранения, подготовки к отопительному сезону, уборки дворов, капремонта школ и детсадов. Также разбирались обращения жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Управляющие компании активно готовят МКД к зимнему сезону, проводят промывки и опрессовки, там, где необходимо, делают ремонт. Из 1329 многоквартирных домов большая часть уже подтверждает готовность. Содержание дворов местами вызывает вопросы. Есть образцовые управляющие компании, на которые нужно равняться. Через неделю ждём изменения и динамику от отстающих», – сказал Булгаков.
Он напомнил, что до нового учебного года остаётся месяц. В городском округе завершается капремонт двух школ и детского сада. Директора всех учебных заведений отчитались об укомплектованности штата учителей, о наличии учебников в школьных библиотеках. Школы готовы встретить учеников.

О достижениях и планах Щёлковского перинатального центр, который входит в топ-5 лучших в России, рассказал главврач Андрей Пастарнак.

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#подмосковье
#московская область
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В Московской области с начала года убрали более 370 незаконных свалок
30 июля 2024, 21:45

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

С начала года в муниципальных образованиях Подмосковья убрали 379 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, под контролем которого проходит уборка.
«Сейчас уже можно говорить, что системная работа в этом направлении даёт плоды. Общая тенденция к уменьшению навалов мусора в городских округах растёт. В этом году выявлено и ликвидировано 379 свалок. Мы контролируем работу в этом направлении и общими усилиями снижаем негативное воздействие на окружающую среду», – уточнил глава ведомства Тихон Фирсов.
По данным Минэкологии, сейчас лучшими городскими округами, которые оперативно ликвидируют несанкционированные свалки, являются Дмитровский (ликвидировано 54 из 55 свалок), Орехово-Зуево (54 из 60 свалок) и Истра (40 из 53).

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Щёлковскую школу №3 откроют после капремонта в сентябре
30 июля 2024, 20:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Готовность школы №3 в городском округе Щёлково, где сейчас проходит капитальный ремонт, уже превышает 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На объекте трудятся 76 человек. Сейчас идут работы по монтажу утеплителя, отделке фасада, устройству кровли, монтажу панелей. Продолжаются благоустройство территории, уборка помещений и вывоз мусора. Скоро начнётся установка мебели и оборудования в классах и спортзалах. Капремонт проходил в 2024 году, открытие школы запланировано на сентябрь», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, здание площадью более 4420 кв. м. было построено в 1970 году.

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#московская область
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Специалист Валинуров объяснил, почему лимит сверхурочных не скажется на найме
30 июля 2024, 19:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что ограничение сверхурочных часов для работающих россиян не скажется на найме, поскольку цели государства тут совсем не в том, чтобы изменить ситуацию на рынке труда.
«Принципиально это не скажется на ситуации с наймом, увольнением. Государство хочет увеличить налогооблагаемую базу, потому что налог на заработную плату достаточно высокий, и даже если компании начнут выплачивать белую заработную плату и оформлять все эти переработки, то это доход в бюджет государства», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Он отметил, что сейчас уже распространена практика договора между работодателем и сотрудником о переработках без их оформления. По его мнению, все субъекты рынка труда смогут приспособиться и к этим новым правилам.

Ранее руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дарья Сатикова заявила, что современные работодатели ценят специалистов, обладающих универсальными навыками.

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Нутрициолог Гусакова назвала продукт, предотвращающий атеросклероз
Нутрициолог Гусакова рекомендовала чеснок против развития атеросклероза
30 июля 2024, 19:33

Фото: iStock/Amarita

Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что чеснок может помочь предотвращении атеросклероза, а также гриппа.
Она пояснила, что продукт обладает аллицином — антиоксидантом с противовирусными и противогрибковыми свойствами, снижающими воспаление.

«Чеснок может уберечь от атеросклероза, снижая уровень плохого холестерина. Нормализует артериальное давление. Компоненты чеснока улучшают кровообращение, предотвращая образование тромбов. Аллицин влияет на сосуды головного мозга, и в результате его употребления замедляются процессы возрастного снижения памяти у пожилых», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гусакова.

Кроме того, чеснок считается природным афродизиаком, который может улучшать репродуктивные функции у мужчин и продлевать молодость и красоту у женщин.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявил, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.

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#питание
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Российский театральный актер и певец Тимур Шивырев умер на 34-м году жизни
30 июля 2024, 19:32

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский театральный актер и певец Тимур Шивырев скончался на 34-м году жизни. Об этом говорится в Telegram-канале «Саратовский Областной Театр Оперетты».
Причины и обстоятельства смерти Шивырева не уточняются. Театр выразил глубокие соболезнования родным и близким актера.

Тимур Шивырев служил в Саратовском театре оперетты с 2018 года. Отмечается, что он выступал в составе хора. Шивырев окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова.

Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет. Женщина скончалась во сне от осложнений, которые были вызваны диабетом

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Директор «Пятерочки» приняла роды у покупательницы возле магазина
В Оренбурге женщине пришлось рожать на улице возле магазина в ожидании скорой
30 июля 2024, 19:17

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Оренбурге директор магазина «Пятерочка» приняла роды у женщины прямо на улице. Об этом информирует kp.ru.
Уточняется, что беременная женщина находилась возле аптеки, как вдруг у нее начались схватки. Женщина вызвала скорую помощь, однако родовой процесс оказался стремительным.

На помощь ей пришла директор магазина «Пятерочка» Екатерина Симонова, которая успешно приняла роды и отнесла младенца в аптеку. Через несколько минут приехала скорая помощь, мать и новорожденную девочку доставили в медучреждение. Состояние младенца и женщины врачи оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что полицейский Иван Дмитриев, находясь на дежурстве, принял роды на лесной дороге в направлении поселка Шапки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковные ветеринары рассказали, как визуально определить ожирение питомца
30 июля 2024, 19:04

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кошки и собаки, как и люди, могут заболеть от избыточного веса. Причины его набора – неправильное питание и малоподвижный образ жизни, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Лишний вес у животных может привести к нарушению обмена веществ, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, сахарному диабету. Ветеринары рекомендуют владельцам следить за состоянием питомцев и вовремя предотвращать ожирение. Для этого нужно контролировать их рацион и физическую активность. Также следует помнить, что рёбра питомца должны быть ощутимы при прощупывании, а талия и границы рёбер видны невооружённым глазом», – говорится в сообщении.
Подмосковные ветеринары указали на неправильность мнения о том, что некоторым породам животных позволительно быть полными.

Как уточнили в министерстве, для профилактики и лечения избыточного веса важно обеспечить питомцам активный образ жизни, включающий игры, прогулки и бег. Особое внимание стоит уделить питанию.

Ожирения поможет избежать кормление умеренными порциями два-три раза в день, без постоянного доступа к корму. Также следует обеспечить питомцев свежей водой в любое время.

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#московская область
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