Жителям Подмосковья раскрыли, кто отвечает за обслуживание домофонов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Обеспечивать обслуживание и функционирование домофона в многоквартирном жилом доме должна управляющая организация. Она может делать это самостоятельно или заключив договор со специализированной компанией. Такое разъяснение дали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Заключать договор со специализированной компанией можно только если такое решение принято на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Один из вариантов – включение домофона в состав общего имущества. Тогда управляющая организация берет на себя обязанность обеспечить его работу. В этом случае плата за обслуживание выставляется всем собственникам», – пояснили в ведомстве.Другой вариант – заключение прямых договоров с домофонной компанией для каждой квартиры. Для этого нужно согласие большинства собственников.
Важно помнить, что при установке домофона необходимо согласовать интересы всех владельцев и соблюдать закон, заключили в министерстве.
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Лора Луганская