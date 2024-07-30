Клинчан за сброс мусора у контейнерных площадок в июле оштрафовали на 470 тыс. рублей

Камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с контейнерными площадками в Клину, зафиксировали в июле более 30 нарушений. За них взыскано штрафов на 470 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.