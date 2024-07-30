Клинчан за сброс мусора у контейнерных площадок в июле оштрафовали на 470 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с контейнерными площадками в Клину, зафиксировали в июле более 30 нарушений. За них взыскано штрафов на 470 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В прошлом месяце на территории Клина выявили 32 случая сброса мусора. Из них 12 были связаны со строительными и крупногабаритными отходами. Камеры «Безопасного региона» фиксируют госномер транспортного средства. После этого владельцу выписывают штраф по упрощённой процедуре», – рассказал замминистра Дмитрий Диденко.В министерстве напомнили, что мусор вывозят на основании договора в том населенном пункте, где проживает гражданин. Переполненные контейнеры- грозят возникновением несанкционированных свалок.
Штраф за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте для граждан может составить до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс., для юрлиц – до 200 тыс. рублей.
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Лора Луганская