Свыше 50 жителей Подмосковья пришли на приём к руководителям Минчистоты

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Более 50 жителей региона приняли участие в приёме у зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова. Вместе с шестью своими заместителями он провёл его в здании правительства Подмосковья.
«Вопросы требуют детальной проработки со стороны не только министерства, но и других органов власти региона. С помощью имеющихся у нас механизмов будут приняты меры для решения всех имеющихся проблем. Вопросы граждан взяты на контроль, они будут рассмотрены посредством межведомственного взаимодействия», – сообщил Мурашов.Во время приёма посетители задали представителям правительства самые острые вопросы, связанные с содержанием территорий, многоквартирных домов, работой региональных операторов. Наиболее актуальные – состояние контейнерных площадок, вывоз мусора, крупногабаритных и строительных отходов, эксплуатация лифтов в многоквартирных домах, благоустройство дворов, включение народных троп в программу «Пешком».
Мурашов взял все вопросы под личный контроль, дал соответствующие поручения руководящему и инспекторскому составу ведомства, администрациям городских округов.
20 вопросов удалось решить ещё до начала приёма.
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Лора Луганская