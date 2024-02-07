Около 1000 жителей Подмосковья подключили к газу с начала года

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
«Социальная газификация в Подмосковье»: тысяча жителей подключены к газу с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Жителей подключают по программе социальной газификации к централизованному газоснабжению.
Стоит отметить, что на территории региона также действуют специальные условия на подключение для льготных категорий граждан. Ознакомится с перечнем льгот и планируемыми территориями газификации можно на официальном сайте министерства энергетики МО.
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«Газ проведен в дома жителей Балашихи, Коломны, Одинцова, Щелкова, Подольска, Химок и других городских округов Подмосковья. Всего за время действия президентского проекта обеспечены газом дома 315 тысяч жителей региона из 2812 населенных пунктов», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева