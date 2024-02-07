Около 1000 жителей Подмосковья подключили к газу с начала года

Сотрудники силовых структур во время рейда в Одинцове выявили 17 мигрантов, работающих в России в нарушение законодательства. Они также задержали пятерых граждан, которые, получив российское гражданство, не встали на воинский учёт. Об этом сообщил офицер военного следственного управления СКР по Одинцовскому гарнизону.