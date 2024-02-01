Жителям Подмосковья рассказали, как отличить специалиста газовой службы от мошенника

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Минэнерго Подмосковья напоминает, как отличить специалиста газовой службы от мошенника. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В Минэнерго напомнили как должен выглядеть сотрудник газовой службы и как отличить мошенника.
Кроме этого, сотрудники Мособлгаза всегда одеты в корпоративную форму,а также при себе у них всегда удостоверение и бейдж с QR-кодом, по которому можно увидеть подробную информацию о специалисте.
Стоит отметить, что при требовании «газовщика» оплатить услуги «здесь и сейчас» или настаивает на покупке датчиков загазованности, следует позвонить в районную эксплуатационную службу для проверки информации.
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«Специалист газовой службы всегда приходит только в назначенную дату. На официальном сайте Мособлгаза опубликован утвержденный график техобслуживания в многоквартирных домах. Во-вторых чаще всего мошенники ходят группами по два-три человека. Слесарь Мособлгаза проводит плановое техобслуживание в квартирах один», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что при требовании «газовщика» оплатить услуги «здесь и сейчас» или настаивает на покупке датчиков загазованности, следует позвонить в районную эксплуатационную службу для проверки информации.
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Мира Полтева