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Жителям Подмосковья рассказали, как отличить специалиста газовой службы от мошенника

01 февраля 2024, 15:01
Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Минэнерго Подмосковья напоминает, как отличить специалиста газовой службы от мошенника. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В Минэнерго напомнили как должен выглядеть сотрудник газовой службы и как отличить мошенника.

«Специалист газовой службы всегда приходит только в назначенную дату. На официальном сайте Мособлгаза опубликован утвержденный график техобслуживания в многоквартирных домах. Во-вторых чаще всего мошенники ходят группами по два-три человека. Слесарь Мособлгаза проводит плановое техобслуживание в квартирах один», — подчеркнули в ведомстве.


Кроме этого, сотрудники Мособлгаза всегда одеты в корпоративную форму,а также при себе у них всегда удостоверение и бейдж с QR-кодом, по которому можно увидеть подробную информацию о специалисте.

Стоит отметить, что при требовании «газовщика» оплатить услуги «здесь и сейчас» или настаивает на покупке датчиков загазованности, следует позвонить в районную эксплуатационную службу для проверки информации.

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В Подмосковье стартовал экологический фотоконкурс
01 февраля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фотоконкурс «Снежнолесье-2024» открылся в Московской области, по итогам будут выбраны лучшие фотографии зимней подмосковной природы. Конкурс проводит Комитет лесного хозяйства региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Фотографируйте природу и загадывайте желания! Площадкой конкурса станет telegram-канал Комлесхоза и чаты 19 областных лесничеств. Размещайте там фотографии, указывайте, когда и где был сделан снимок, и ставьте хештег #снежнолесье2024», — говорится в сообщении.
Конкурс продлится до 1 марта. Пять лучших фотографий будут выбраны по итогам народного голосования.

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«Купите, выпейте»: общественники Подмосковья о запрете «наливаек» и их опасности
Госдума разрешила регионам закрывать наливайки
01 февраля 2024, 15:14

Фото: istockphoto/cagkansayin

Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в окончательном чтении. Теперь регионам предоставлено право запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в подобных заведениях. О том, как обстоит ситуация с «наливайками» в Московской области, и чем они опасны, расскажет редакция «Радио 1».

Ситуация с «наливайками» в Московской области


В беседе с «Радио 1» заместитель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области Сергей Леонов рассказал, чем опасны «наливайки» в многоквартирных домах и привел статистику умерших от злоупотребления алкоголем.

«По моему мнению и мнению жителей нашего региона, ограничение продажи алкоголя именно в жилых домах — это наболевшая и своевременная тема и мера. Для сравнения, за прошлый год по всей России от злоупотребления алкоголем умерло почти 50 тысяч граждан. Такое же число, если суммировать число погибших от убийств, от самоубийств, в результате ДТП со смертельным исходом. Это огромная цифра. Режим работы круглосуточный в таких заведениях нарушает не только покой жильцов, но и ведет к общему ухудшению криминогенной ситуации вокруг этого микрорайона, дома, прилегающей территории. Нередки случаи, когда в подобных точках распространяется поддельный алкоголь, возникают вопросы по уплате налогов», - рассказал Леонов.

Он также отметил, что в Московской области нет специального запрета или ограничения на продажу алкоголя именно в многоквартирных домах.

«Это как раз федеральные полномочия. Но Госдума приняла закон, согласно которому, площадь таких заведений была ограничена: не меньше 50 кв.м. Это позволило вывести часть заведений из этого бизнеса. Как раз с принятием федерального законопроекта у Московской областной думы появится возможность более глубокого и серьезного регулирования этого рынка. Общественная палата включится в эту работу и не останется в стороне», - заявил Леонов.

На вопрос о том, не приведет ли запрет «наливаек» к росту продажи алкоголя «из-под полы», Леонов ответил, что в этом случае имеет место некоторая конкуренция, которая будет заключаться в цене.

«Если говорить о продаже алкоголя «из-под полы», то там немного другая конкуренция и состоит она в цене. В «наливайках» может быть даже дороже, чем у тех, кто торгует «из-под полы». Там другая конкуренция и другой контингент. Здесь мы говорим о том, что это (продажа алкогольной продукции в жилых домах – прим.ред) доступно, это ярко выражено. Основная проблема состоит в том, что эти точки расположены в многоквартирных домах, на первых этажах. У нас время работы ресторана, находящегося в жилом доме, ограничено до 23:00. Очень часто в таких «наливайках» какофония по децибелам превышает игру любого ансамбля в ресторане», - объяснил Леонов.

Он также обратил внимание на то, что проблема с «наливайками» масштабная и серьезная. По мнению Леонова, подобные заведения призывают людей: «купите, выпейте», и являются массовой точкой притяжения асоциальных личностей.

Кафе-«наливайки» в многоквартирных домах запретили


Госдума приняла закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках. Одним из инициаторов законопроекта стал глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

В настоящее время розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

Прежде председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители многоквартирных домов, на первых этажах которых располагаются подобные заведения, страдают от шума, беспорядков, опасаются за своих детей.

Что изменилось в законе о реализации алкоголя


Поправки, внесенные в закон «О реализации алкогольной продукции», предусматривают продление переходного периода в сфере регулирования розничной продажи алкоголя для Донбасса и Новороссии: юрлица и ИП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не будут привлекаться к ответственности за нарушения установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта и алкогольной продукции, а также за отсутствие фиксации этого объема до 1 января 2025 года.


Обсуждение запрета «наливаек» в Госдуме


На обсуждении законопроекта депутаты Госдумы обратили внимание на то, что важно не допустить повторения ситуации с массовым отравлением граждан, которое имело место быть летом 2023 года. Тогда в различных регионах России более 100 человек отравились сидром.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев уверен, что после принятия закона нужно осуществлять мониторинг за его реализацией.

«Закон, который мы принимаем, всех проблем не решит, хочу отметить, что нужен мониторинг, чтобы смотреть как реализуются поправки. Минфин попросил нас дать определение наливайкам. Это определение способа продажи алкоголя. То есть продажа пива на розлив, на вынос», - пояснил депутат.


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#алкоголь
#госдума
#кафе
#продажа
#общественная палата
#лицензии
#минфин
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Депутат Тумусов назвал идею о премировании врачей за отговор от аборта хорошей
01 февраля 2024, 15:01

Фото: istockphoto.com/macniak

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение о Вефлеемском сертификате для врачей, которые отговорили женщин от аборта.
Он также отметил, что такая инициатива действительно будет работать на благо демографии страны.

«Это хорошая мера, стимулирующая врачей вести такую работу и, естественно, нужная для страны. Но здесь необходимо внимательно определить грань, что это именно врач убедила сохранить беременность, и тогда производить плату. Надо более детально рассмотреть, и можно было бы эту меру действительно применить», — пояснил в беседе с RT Тумусов.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выдавать врачам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат.

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#врач
#сертификат
#беременность
#женщины
#аборт
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Щелковский колледж открылся после капитального ремонта
01 февраля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В здании, которое занимает структурное подразделение № 4 Щелковского колледжа, завершился капитальный ремонт, теперь здесь возобновляются занятия, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«В ходе капитального ремонта в колледже обновили и модернизировали все помещения. В кабинетах установлена новая мебель и современное оборудование», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.
В здании укрепили несущие конструкции, обновили фасад и инженерные системы, а также построили новую крышу с утеплённым чердаком.

В структурном подразделении сейчас учатся 500 человек. Они получают специальности в сфере машиностроения, химии, обслуживания и ремонта промышленного, электрического и сантехнического оборудования. В отремонтированном корпусе планируется создать топливно-энергетический кластер, для которого оборудуют девять лабораторий.

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#щёлково
#колледж
#капитальный ремонт
#ирина каклюгина
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На могиле Ельцина заметили венок от Чубайса
01 февраля 2024, 14:51

Фото: РИА Новости/Петр Чернов

На могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище оказался венок от бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Фотографии публикует РИА Новости.
Кроме того, там же были венки от действующего президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.


Борис Ельцин был российским президентом с 12 июня 1991 по 31 декабря 1999 года. Он умер апреля 2007 года.

Ранее из рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме стало известно, что Ельцин, встречаясь с американским лидером Биллом Клинтоном в 1994 году в Ново-Огарево заявлял, что именно РФ должна первой присоединиться к НАТО в случае его расширения. По его мнению, за Москвой должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

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Синоптик Варакин: «Сложную погоду ждём на Дальнем Востоке»
01 февраля 2024, 14:49

Фото: istockphoto.com/nemar74

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил о сложной погоде на Дальнем Востоке.
«Сложную погоду ждём на Дальнем Востоке и на островных наших территориях. Берингово побережье, Чукотский Автономный округ, Петропавловск-Камчатский, Курилы и Южный Сахалин. Здесь очередные циклоны и сильные ветра. Не такой, конечно, коллапс по осадкам, который был, но всё равно неприятно с учётом того, что ещё тот снег никуда особо не делся», — пояснил в беседе с RT Варакин.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что февраль в Москве окажется теплее нормы на 2-3°С. По его данным, количество осадков, возможно, превысит норму в 1,5 раза.

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#снег
#сахалин
#погода
#зима
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В Подмосковье выделят около 2 тыс участков земли для многодетных семей
01 февраля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Не менее 2 тысяч земельных участков планируется выделить в 2024 году в Московской области для многодетных семей, на эти цели из региональной собственности в муниципальную будет передано 280 гектаров, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«В этом году мы планируем передать более 280 гектаров пяти городским округам: 186 гектаров областной земли получит Чехов, 60 гектаров — Раменский, 24 гектара — Клин, 10 гектаров — Воскресенск и 0,3 га ЗАТО «Восход», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.
В министерстве отметили, что в 2023 году в Московской области земельные участки получили более 2,3 тыс. многодетных семей.

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#земельные участки
#многодетная семья
#подмосковье
#московская область
#наталья адигамова
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Волынец: Отговорившим от аборта врачам надо давать Вифлеемский сертификат
01 февраля 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выдавать врачам, убедившим женщин отказаться от аборта, Вифлеемский сертификат.
Согласно её инициативе, выдача Вифлеемского сертификата должна быть равна стоимости аборта при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка. Волынец уверена, что такая мера также способствует повышению рождаемости в стране.

«Прошу рассмотреть вопрос о разработке федерального регламента, предусматривающего выдачу Вифлеемского сертификата медицинским работникам в размере стоимости прерывания беременности при каждом случае изменения решения в пользу рождения ребёнка при отказе от искусственного прерывания беременности», — приводит RT текст обращения Волынец на имя зампреда Госдумы Анны Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, с 1 февраля размер маткапитала будет проиндексирован на 7,5%. Как передают argumenti.ru, теперь размер выплат составит на первого ребенка почти 631 тыс. рублей, на второго — 833,8 тыс. рублей.

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#рождаемость
#демография
#женщины
#врачи
#премия
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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
01 февраля 2024, 14:37

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-й годовщиной интронизации, об этом сообщает «РИА Новости».
«Я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днем интронизации. Пятнадцать лет. Я думаю, что вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели», — сказал Владимир Путин при встрече с главой Русской православной церкви.

Российский лидер вручил ему букет белых роз и поблагодарил за проделанную работу.

Патриарх Кирилл согласился, что столь длинный промежуток времени пролетел, как будто бы, незаметно. При этом, по его словам, за этот период было сделано достаточно много для установления тесных отношений между государством и церковью, благодаря чему удалось реализовать много общественно полезных проектов.

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#рпц
#патриарх кирилл
#владимир путин
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