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В Химках капитальный ремонт гимназии №23 завершен на 47%

17 мая 2024, 11:51
Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт гимназии №23. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
На объекте полностью завершили монтажные работы и приступили к к прокладке инженерных сетей здания.

«Гимназия рассчитана на 150 мест. На объекте трудятся более 60 строителей. Выполнена черновая отделка, выровнены стены, заканчивают работы по устройству кровли, на всех этажах проведена стяжка полов. Также начался монтаж оконных блоков и работы по утеплению фасада», – подчеркнул глава округа Дмитрий Волошин.



Ремонт гимназии №23 стартовал в конце декабря 2023 года в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». Сдать готовый объект планируется к 1 сентября этого года.

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#химки
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Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе
17 мая 2024, 11:10

Фото: istock / Cobalt88

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе, передает РИА Новости.
Во время визита в Харбин в пятницу Путин посетил Харбинский политехнический университет, где ему показали экспозицию, посвященную космическим технологиям. В рамках презентации главе государства продемонстрировали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага.

Китайские представители выразили желание продолжить сотрудничество с Россией в космической сфере, чтобы вместе развернуть флаги обеих стран на Марсе.

«Хорошая идея», — прокомментировал предложение Путин.
Харбинский политехнический университет является одним из ведущих технических вузов Китая и крупным центром ключевых научно-технических разработок и инноваций.

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#путин
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Педагоги из Красноармейска представят свой проект на соискание премии «Мы вместе»
17 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/AaronAmat

Благотворительный проект «Подарим частичку сердца», созданный педагогами Центра образования №1 подмосковного города Красноармейск, будет представлен на соискание международной премии «Мы вместе», сообщает издание Region.ru/Пушкино.
Проект направлен на помощь участникам СВО, жителям новых российских территорий и Белгородской области.

Как рассказала лидер команды соискателей премии, воспитательница дошкольного отделения «Светлячок» Евгения Залуцкая, в рамках проекта педагоги, а также воспитанники и их родители собирают гуманитарную помощь, навещают раненых бойцов и пишут им письма поддержки, отправляют для ребят, живущих в на новых территориях, книги и подарки, а также проводят мастер-классы для живущих сейчас в подмосковном лагере «Родник» детей из Белгородской области.

Заявку на участие в премии «Мы вместе» команда Красноармейска планирует подать в ближайшее время.

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#пушкинский округ
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#красноармейск
#благотворительность
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Подмосковные программисты примут участие Международной олимпиаде
17 мая 2024, 10:36

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Молодые специалисты ИТ из Подмосковья примут участие Международной олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» пройдет в Архангельске с 24 по 27 мая.

В последнем этапе конкурса примут участие 350 студентов и выпускников со всей России.

«Московскую область представят 11 учащихся, в числе которых студенты из Люберец, Щелково, Дубны, Орехово-Зуево. <…> Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С: Предприятие», а также выполнить задачи на базе операционных систем», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что победители получат возможность ь пройти производственную практику в ведущих российских компаниях.

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#студенты
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#it
#минобразования мо
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В семи округах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»
17 мая 2024, 10:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности восстановили на дорогах в Серебряных Прудах, Долгопрудном, Лосино-Петровском, Котельниках, Дзержинском, Рузском и Одинцовском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, «лежачие полицейские» были отремонтированы на дороге в посёлке Горбово Рузского округа, на Нагорной улице в Лосино-Петровском, на проспекте Пацаева и улице Павлова в Долгопрудном, на Дзержинском шоссе в Котельниках и Петровском шоссе в Одинцове, а также на улице Октябрьская в Серебряных Прудах и Угрешской улице в Дзержинском», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что искусственные неровности предназначены для того, чтобы водители снижали скорость. Эти конструкции устанавливают рядом с социально значимыми объектами, а также в местах с риском ДТП, где водители регулярно проезжают быстрее, чем это разрешено.

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#безопасность
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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В музее «Люблино» пройдет акция, посвященная Микеланджело Буонарроти
17 мая 2024, 10:35

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Однодневная выставка и арт-акция «Муки и радости Микеланджело Буонарроти» пройдет 18 мая в музее-усадьбе «Люблино» в рамках акции «Ночь в музее», сообщается на сайте музея.
Посетить выставку смогут все желающие. Гости мероприятия познакомятся с творчеством скульптора, художника, архитектора и поэта. Впервые посетителям представят полноформатное иллюстрированное издание «Сикстинская капелла» российского издательства «СЛОВО/SLOVO».

Кроме того, в музее пройдет выставка коллекций перьевых ручек, которые были созданы лимитированными сериями. Куратор выставки, директор Международного института новых образовательных технологий (МИНОТ) РГГУ Сергей Кувшинов проведет для гостей авторскую экскурсию, где расскажет о малоизвестных фактах из творчества художника.

В стенах усадьбы также выступят артисты труппы «Русского балета» Валерия Васильева и Максим Фомин. Заключительной частью арт-встречи станет музыкально-пластическое шоу под неосимфонию-трибьют итальянскому гению «Creatore».

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#выставки
#художник
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Глава «Ростеха» объяснил интерес к электрометаллургическому комбинату в Челябинске
Чемезов: интерес «Ростеха» к ЧЭМК связан с производством вооружений
17 мая 2024, 10:29

Фото: iStock / Sergey Dolgikh

«Ростех» заинтересован в приобретении Челябинского электрометаллургического комбината, поскольку выпускаемая им продукция нужна для производства вооружений. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
«Потому что без этой продукции мы, конечно, ни самолеты не построим, ни танки, ни пушки», — объяснил глава «Ростеха».

В марте появилась информация о будущей передаче «Ростеху» ЧЭМК. Предполагается, что госкорпорация оставит себе долю в 25 процентов предприятия. Оставшиеся 75 процентов продаст. По словам Чемезова, инвесторы уже есть.

Ранее в «Ростехе» рассказали о новом варианте названия для Superjet. Чемезов допустил, что линейка гражданских самолетов ОАК получит название «Яковлев». В настоящее время воздушное судно выпускается под названием Sukhoi Superjet 100. О необходимости его переименования в «Ростехе» начали говорить после авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году с целью ребрендинга, но выбор нового названия затянулся на 5 лет.

Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#информация
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Жителей Подмосковья предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
17 мая 2024, 10:12

Фото: iStock/Urupong

Новый способ кражи аккаунтов мессенджера начали использовать мошенники: теперь они создают фальшивые точки доступа к сети Wi-Fi, для подключения к которой пользователю предлагается авторизироваться через Telegram, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
«При попытке подключиться к сети через фальшивую точку доступа пользователь получает СМС с кодом, который предлагается ввести при авторизации в Telegram. Как только мошенники получают этот код, они завладевают аккаунтом», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что злоумышленники, используя аккаунт пострадавшего, могут рассылать всем его контактам просьбы о финансовой помощи, а также ссылки на вредоносные сайты.

Жителей Московской области призвали проявлять бдительность при общении в мессенджерах и особенно — при получении запросов на предоставление доступа к аккаунту.

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#гурб
#криминал
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Новый ЖК «Новая Алексеевская роща» строится в Балашихе
17 мая 2024, 10:08

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье возводят ЖК «Новая Алексеевская роща». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент ведутся работы в корпусах №1, №2, №3, №4.

«В корпусе 1 завершены разработка котлована, устройство бетонной подготовки и гидроизоляции, в корпусе 2 завершено устройство фундаментной плиты и гидроизоляции и начаты работы по устройству перекрытия цокольного этажа. Третьем корпусе завершили подготовительные работы, разработка котлована и устройство бетонной подготовки. Продолжаются работы по устройству гидроизоляции. В корпусе 4 полностью завершены работы по разработке котлована, устройству бетонной подготовки и гидроизоляции. Ведется устройство фундаментной плиты», — поделились в пресс-службе.

Также ​на территории строится парковка на 500 машино-мест.

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#парковка
#разработка
#подмосковье
#строительство
#жк
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В Подмосковье оцифровали согласование участков для строительства дорог
17 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/i-Stockr

Подать заявку на согласование участков для строительства и реконструкции дорог в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, эта опция доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Подать заявление в электронном виде могут представители бизнеса, уполномоченные для строительства или реконструкции автомобильных дорог, транспортно-пересадочных узлов и легкорельсового транспорта», — уточнила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что услуга предоставляется бесплатно и оказывается в течение десяти рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет заявителя. В случае одобрения заявки, ответ будет представлять собой распоряжение о предварительном согласовании предоставления участков.

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