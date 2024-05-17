В Химках капитальный ремонт гимназии №23 завершен на 47%

Подать заявку на согласование участков для строительства и реконструкции дорог в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, эта опция доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.