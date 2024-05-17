В Химках капитальный ремонт гимназии №23 завершен на 47%

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В микрорайоне Сходня городского округа Химки продолжается капитальный ремонт гимназии №23. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
На объекте полностью завершили монтажные работы и приступили к к прокладке инженерных сетей здания.
Ремонт гимназии №23 стартовал в конце декабря 2023 года в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». Сдать готовый объект планируется к 1 сентября этого года.
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«Гимназия рассчитана на 150 мест. На объекте трудятся более 60 строителей. Выполнена черновая отделка, выровнены стены, заканчивают работы по устройству кровли, на всех этажах проведена стяжка полов. Также начался монтаж оконных блоков и работы по утеплению фасада», – подчеркнул глава округа Дмитрий Волошин.
Ремонт гимназии №23 стартовал в конце декабря 2023 года в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». Сдать готовый объект планируется к 1 сентября этого года.
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Мира Полтева