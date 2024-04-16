В Подмосковье с начала года обеспечили землёй более 500 многодетных семей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Бесплатные земельные участки получили в Московской области за первые три месяца текущего года 535 многодетных семей, земли были выделены в 40 городских округах, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В Подмосковье продолжается формирование земельных участков и предоставление их семьям, имеющим трёх и более детей. Средняя площадь выделяемого участка составляет от десяти до пятнадцати соток, земля передается семье в собственность. Так, с начала года землёй в регионе обеспечены 535 многодетных семей.», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.Округами-лидерами по предоставлению многодетным земельных участков стали Подольск, где свою землю получили 52 семьи, Люберцы — 47 многодетных семей, Солнечногорск — 42 семьи, округ Домодедово, где землю получили 33 семьи и Ленинский округ, администрация которого передала многодетных семьям 27 участков.
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Лев Каштанов