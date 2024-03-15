В Красногорске открыли ещё один клуб «Активное долголетие» по просьбе жителей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
66-й филиал клуба «Активное долголетие» открыли в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск по запросу местных жителей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Активное долголетие» — это любимый проект наших жителей старшего поколения, он всё больше набирает обороты, поэтому по просьбе жителей мы открыли еще один клуб для долголетов в Павшинской пойме», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.В настоящее время для участников проекта «Активное долголетие» организовано более тридцати видом занятий. Это и спорт, и творчество, включая театральное искусство, рисование и танцы, и образование — курсы иностранных языков и компьютерной грамотности. Кроме того, для активных долголетов организуют бесплатные автобусные экскурсии в самые живописные и интересные места Подмосковья.
Полная информация о клубах и расписание занятий размещены на сайте проекта.
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