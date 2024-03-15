Подмосковье сохранило лидерство по устройству детей-сирот в семьи

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Московская область является лидером страны по устройству в семьи детей-сирот, эту позицию регион занял в 2019 году и с тех пор сохраняет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«Ежегодно в регионе обретают родителей около 2 тысяч детей, оставшихся без семьи в силу различных жизненных обстоятельств», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.В министерстве добавили, что в регионе действует 71 Школа приёмных родителей. Там все, кото собирается взять приёмного ребёнка, проходят необходимую подготовку. Она включает не только информацию об особенностях развития детей в разных возрастах, но и психологическую, а также юридическую и медицинскую поддержку будущих приёмных родителей.
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Лев Каштанов