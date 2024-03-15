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Подмосковье сохранило лидерство по устройству детей-сирот в семьи

15 марта 2024, 10:39
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область является лидером страны по устройству в семьи детей-сирот, эту позицию регион занял в 2019 году и с тех пор сохраняет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«Ежегодно в регионе обретают родителей около 2 тысяч детей, оставшихся без семьи в силу различных жизненных обстоятельств», — отметила глава министерства Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что в регионе действует 71 Школа приёмных родителей. Там все, кото собирается взять приёмного ребёнка, проходят необходимую подготовку. Она включает не только информацию об особенностях развития детей в разных возрастах, но и психологическую, а также юридическую и медицинскую поддержку будущих приёмных родителей.


Подробная информация об областных Школах приёмных родителей размещена на сайте проекта.

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#московская область
#подмосковье
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Руслан Фурс рассказал о функционале портала «Мобильный избиратель»
15 марта 2024, 10:42

Фото: Радио 1

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс рассказал о работе проекта «Мобильный избиратель» . Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
На портале любой желающий может посмотреть данные об количестве избирателей, которое зарегистрировалось во всех регионах и где проходит голосование ДЭГ.

«Мобильный избиратель» – это проект, который позволяет, если человек, вот как я, три дня буду проводить здесь с 7 утра до 8 вечера, открепится из своего московского избирательного участка и прикрепился в участке, например в Одинцове, куда я сегодня или завтра в обед постараюсь сесть и обязательно проголосовать. Всего по Московской области подано по этому мобильному избирателю 289 991 заявление. Это 4,78% от всех избирателей Московской области. <…> Год от года число вот этих сервисов, возможности для голосования более удобных, более комфортных для нас, для избирателей, оно растет», — подчеркнул Руслан Фурс.

Стоит отметить, что самое большое количество избирателей зарегистрировались через портал «Госуслуги» — 212 284 жителей Московской области.

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#проект
#голосование
#данные
#госуслуги
#портал
#человек
#заявление
#ДЭГ
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В строящемся детсаду на 310 мест в Ленинском округе начали монтировать инженерные системы
15 марта 2024, 09:57

Фото: Виктория Селиванова

Монтаж внутренних инженерных систем ведётся в здании детского сада на 310 воспитанников, который возводят на территории жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново Ленинского городского округа, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«В настоящее время на объекте ведётся монтаж внутренних инженерных систем и перегородок, а также установка окон», — говорится в сообщении.
Далее на очереди обустройство кровли и фасада, а также установка теплового корпуса для производства внутренних отделочных работ.

«Всего здесь будет 13 групп детей по 25 человек: ясельные группы и ребята постарше. Строящийся сад находится рядом уже с введённым в эксплуатацию детсадом «Колобок» на 200 мест. Территории, возможно, будут объединены, поскольку руководство садов будет одно», — отметил замруководителя проекта застройщика «Купелинка девелопмент» Михаил Фроловский.
Он добавил, что ввести в эксплуатацию новый детский сад планируется в четвёртом квартале текущего года.

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#ленинский городской округ
#строительство
#детсад
#детский сад
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Раскрыта правда о сексе во время беременности
Секс во время беременности: сильнее возбуждение, интенсивнее оргазм
15 марта 2024, 09:55

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Беременные женщины сильнее возбуждаются и испытывают более интенсивные оргазмы. Об этом в беседе с HuffPost рассказала эксперт по сексу и отношениям Анна Ричардс.
Она отметила, что во время беременности в организме женщины происходит большое количество изменений. Одним из них является увеличение объёма крови примерно на 40%. Так, каждая часть тела, включая гениталии, начинает получать больше крови, поэтому возбуждение происходит быстрее и легче.

Кроме того, по словам Ричардс, секс во время беременности позволяет расслабиться и уменьшить тревогу.

При этом специалист отметила, что у каждой женщины всё индивидуально. Кто-то действительно может сильнее возбуждаться в период ожидания ребёнка, а кто-то и вовсе не хочет думать о близости. Оба эти варианта находятся в пределах нормы, заключила Ричардс.

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#секс
#беременность
#женщины
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В Общественной палате Подмосковья рассказали о видеонаблюдении на избирательных участках
15 марта 2024, 09:49

Фото: корреспондент Радио 1

Видеокамеры установлены более чем на 2,6 тыс. избирательных участков Московской области. О том, как устроено видеонаблюдение, рассказал член общественной палаты региона Александр Макаров, ответственный за компьютерное наблюдение в Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Одинцове, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Камеры установлены по всему Подмосковью: 2668 участков снабжены камерами и везде по две. Наблюдение ведётся через компьютеры в ЦОНе, их здесь 25. Мы наблюдаем, чтобы не были где-то ущемлены права граждан при голосовании. Соответственно, мы смотрим, чтобы были видны урны для голосования, чтобы были видны кабинки для голосования. Тем самым подтверждается чистота выборов», — сказал Макаров.
Он добавил, что каких-либо серьёзных нарушений наблюдатели сейчас не видят, а недочёты можно оперативно исправить.

«Есть какие-то недочёты – например, камера стоит так, что не видно урны для голосования, у нас есть специалист, который связывается либо с ТИКом муниципалитета, либор непосредственно с УИКом, и ошибка исправляется», — пояснил Макаров.
Он также отметил, что на выборах работают как опытные наблюдатели, так и те, кто включился в эту работу впервые.

«Как правило, к компьютерам мы сажаем опытного человека и человека, который впервые стал наблюдателем. Они делятся информацией, пониманием процесса», — сказал Макаров.
Выборы президента Российской Федерации будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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Новый ЖК «Тетрис» строится в городском округе Красногорск
15 марта 2024, 09:39

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Красногорск возводят ЖК «Тетрис». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день производится облицовка домовых фасадов финишными материалами.

«В девятой башне строители устанавливают на вентилируемом фасаде разноцветные металлокасеты, которые создают яркий и неповторимый облик жилого комплекса. Параллельно на стенах башни монтируется утеплитель и фасадная подсистема. Полностью завершить работы по девятой башне планируется в сентябре 2024 года. Полным ходом идет строительство и трех остальных домов второй очереди «Тетриса», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в жилом комплексе будут возведены 9 ярких многоэтажек, школа и детсад. Также на территории будет обустроена специальная зона внутреннего двора с площадкой для детей.

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#подмосковье
#строительство
#жк
#красногорск
#школа
#строители
#детсад
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Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины
Президент Макрон: ради достижения мира нужно признать Крым частью Украины
15 марта 2024, 09:38

Фото: iStock/possum1961

Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — высказался французский лидер.
В последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.

Кроме того, Макрон рассказал о возможной отправке войск НАТО на Украину, в ответ на что получил от Генсека НАТО Столтенберга рекомендацию советоваться с членами альянса прежде, чем делать подобные заявления. Столтенберг подчеркнул, что войска НАТО не планируют направлять для участия в российско-украинском конфликте.

Общественники внутри Франции несколько раскритиковали амбициозные заявления своего лидера.

«Такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, ему нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления», — высказались читатели в комментариях к статье с заявлениями Макрона в газете Le Figaro.

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#франция
#крым
#украина
#россия
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Военкор Стешин рассказал, как изменился Крым за десять лет в составе России
Военкор Стешин: Крым в составе России — что изменилось
15 марта 2024, 08:44

Фото: iStock/VvoeVale

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин поделился своими наблюдениями о том, как изменился Крым за последние 10 лет, пишет «КП»
Журналист встретился с чиновниками, предпринимателями и местными жителями, собрал их мнения и зафиксировал в своем труде, показав, как изменился Крым за последние 10 лет, будучи в составе России.

«Сегодня от владычества Незалежной на полуострове не осталось даже запаха, а найденная в горах облупленная придорожная табличка-знак «Місце зупинки» (место остановки) рождает целую гамму различных чувств», — написал Стешин в своем исследовании про Крым.
По мнению военкора, одним из ключевых изменений, которое сразу приковывает внимание, являются отремонтированные дороги по всему полуострову. Также отмечается обновление в сфере гостиничного бизнеса: устаревшие маленькие отели уступили место современным гостиничным комплексам.

Стешин пишет, что в городах полуострова теперь есть все необходимое — от кофеен до пунктов выдачи заказов, в Крыму стали развивать садоводчество, опираясь на опыт, применяемый в Краснодарском крае.

Возведение двух газовых теплоэлектростанций под Севастополем и Симферополем за последние годы поспособствовало увеличению потребления энергии на полуострове в три раза.

Согласно его данным, в Севастополе было приведено в порядок и восстановлено 60 скверов и общественных пространств, возведены новые котельные, обновлены очистные сооружения.

«За последние годы население города увеличилось с 300 тысяч до 557 тысяч человек», — военкор приводит слова заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова.

Ранее военный аналитик Василий Дандыкин высказал предположение, что в 2024 году Вооруженные Силы Украины будут предпринимать попытки вернуть Крым и сосредоточат свои удары на полуострове.

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#крым
#украина
#россия
#крымский мост
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Глава ОПИ Павлов рассказал, как вернуть товар, если гарантийный срок уже истёк
15 марта 2024, 08:09

Фото: iStock/Viktoriia Makarova

Один из невероятно важных аспектов качественной жизни — чёткое знание своих гражданских прав. В том числе эта сфера включает в себя взаимодействие продавца и потребителя.
О том, как вернуть деньги за некачественный товар, даже если у вас нет чека или истёк гарантийный срок, рассказал «Радио 1» председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.

«На самом деле право потребителя на возврат некачественного товара зависит от нескольких обстоятельств. Главное – это наличие или отсутствие гарантийного срока. Если гарантия не установлена, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение двух лет с момента покупки», — сообщил эксперт.

Однако, отметил Павлов, в этом случае покупателю придётся самостоятельно доказать, что товар был приобретён с дефектом. К тому же, потребитель имеет право предъявить претензию как продавцу, так и производителю или импортёру.

Что делать, если случайно испортили товар в магазине
Что делать, если случайно испортили товар в магазине

«Если же у товара есть гарантийный срок, то потребитель в праве предъявлять претензии по качеству в течение этого гарантийного срока. Доказывать ему ничего не надо, обязанность проверки качества лежит на продавце, сервисном центре или производителе», — заявил Павлов.

Но что же делать, если гарантийный срок на товар есть, но он составляет менее двух лет? В таком случае, сообщил эксперт, потребитель всё ещё может предъявить продавцу претензии в рамках двух лет, однако, как и в первом случае, он должен будет доказать наличие дефекта самостоятельно.


«Отсутствие чека не лишает потребителя права на предъявление претензий, однако потребителю потребуется представить другие доказательства, которые подтверждают факт покупки и дату покупки. Это может быть гарантийный талон, выписка по карте, информация с сайта, электронный чек», — объяснил собеседник «Радио 1».

Павлов также напомнил, что по законодательству продавец обязан вернуть потребителю деньги за некачественный товар в течение десяти дней. Если же этого не произошло — покупатель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд.

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#потребитель
#продажа
#товары
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Антифашисты из Европы и Бразилии приехали в ЛНР
15 марта 2024, 08:06

Фото: iStock/Burak Ceyhan

Общественные деятели-антифашисты из различных стран Европы и Бразилии прибыли в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить свою поддержку жителям Донбасса, сообщает РИА Новости.
По словам путешественников, основной целью их визита является демонстрация поддержки жителям Донбасса со стороны граждан стран Европейского Союза. Как отмечается, в числе прибывших — лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне и активисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года активисты из Франции, России, Сербии и Польши собрались возле Эйфелевой башни в Париже на акции в поддержку жителей Донбасса.

Визит антифашистов из разных стран в ЛНР стал еще одним знаком поддержки мирному населению региона.

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#лнр
#россия
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