Около 20 граждан пришли на приём подмосковного омбудсмена Фаевской

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
19 жителей Подмосковья пришли в субботу на приём к уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской. Такие данные представили в пресс-службе регионального омбудсмена.
Люди приехали из таких муниципалитетов, как Королёв, Подольск, Серпухов, Орехово-Зуево и Красногорск. Они просили помощи в решении проблем ЖКХ, отсутствия тротуара к школе, получения лекарств, жилищным и другим вопросам.
Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвоните по телефону +7 (498) 602-32-20; написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепите документы, подтверждающие нарушение прав или заполнить форму по ссылке.
Помимо этого, записаться на дистанционное консультирование можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
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«По проблемам, требующим более детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы восстановить права жителей», – пообещала Фаевская.
Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвоните по телефону +7 (498) 602-32-20; написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепите документы, подтверждающие нарушение прав или заполнить форму по ссылке.
Помимо этого, записаться на дистанционное консультирование можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
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Лора Луганская