Около 20 тыс. тонн чистого металла отправили перерабатываться на КПО Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Комплексы по переработке отходов в Подмосковья активно работают над защитой региона от металлических отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
С начала года на переработку было отправлено около 20 тысяч тонн металлических материалов. Более 5 тысяч тонн было извлечено из общего потока отходов и направлено на утилизацию на КПО в Егорьевске.
Количество извлечённых отходов зависит от возможностей каждого КПО:
Количество извлечённых отходов зависит от возможностей каждого КПО:
- КПО «Нева» — 3 846 тонн;
- КПО «Дон» — 3 272 тонны;
- КПО «Юг» — 2 900 тонн;
- КПО «Север» — 2 820 тонн;
- КПО «Храброво» — 1 480 тонн;
- КПО «Прогресс» — 419 тонн;
- КПО «Алексинский карьер» — 188 тонн.
Все металлические отходы проходят несколько этапов перед вторичным использованием:
- отделение лома от других отходов с помощью сильного магнита;
- обработка металла в очистительных ваннах;
- типирование металлического лома на разновидности (чёрный и цветной);
- переплавка;
- изготовление металлических листов, из которых делают рулоны, стержни, арматуру и проволоку.
Читайте также:
В Московской области с начала года переработали более 27 тыс. тонн ПЭТ
В Московской области с начала года переработали 2 млн тонн отходов
В Подмосковье в 2025 году запретят производство некоторых товаров
Дайана Хусинова