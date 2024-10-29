В Подмосковье в 2025 году запретят производство некоторых товаров

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Правительством Российской Федерации от 14.10.2024 № 2827-р был утверждён перечень продукции, производство которой запрещено из-за невозможности обработки и утилизации отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов, за исключением прозрачного, голубого, зелёного, коричневого и белого. Упаковка из полиэтилентерефталата с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки. Многослойные бутылки из полиэтилентерефталата.
Дайана Хусинова