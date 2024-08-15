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Около 200 человек примут участие во Всероссийском семинаре «Без срока давности»

15 августа 2024, 19:25
Фото: iStock / kasto80

Фото: iStock / kasto80

В Нижегородской области с 19 по 22 октября пройдёт Всероссийский семинар «Без срока давности». Цель его проведения – вовлечение молодёжного сообщества в одноимённый федеральный проект, сообщили в пресс-службе организаторов.
Семинар направлен на популяризацию и внедрение методик реализации федерального проекта «Без срока давности» среди молодёжной аудитории с учетом профессиональной ориентации.
«Участниками семинара станут около 200 человек, обучающихся в средних специальных и высших учебных заведениях, которые реализуют образовательные программы профессионального образования и заинтересованы в продвижении федерального проекта «Без срока давности». В их числе – представители патриотических общественных объединений, молодые специалисты в сфере образования, науки, культуры и молодёжной политики, представители учреждений культуры, задействованные в проекте», – говорится в сообщении.


Зарегистрироваться на семинар можно будет с 9 августа по 16 сентября в Федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

Подробную информации о семинаре и условиях участия можно найти на сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» и ФГАИС «Молодежь России».

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#молодёжь
#проект
#история
#нижний новгород
Врач Тен раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных
Врач Тен: Человек может заразить питомца глистами
15 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила о том, что домашние питомцы могут заразиться от человека глистами.
«Самым распространённым заболеванием у домашних животных, в том числе кошек, является глистная инвазия — паразиты. Они передаются фекально-оральным путем. Хозяева забывают, что они могут принести на обуви с улицы зиготы глистов, гельминтов, а они повсюду. Их носителями являются уличные животные, которые испражняются на улице», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.

Она рекомендовала обрабатывать питомцев глистогонными средствами.

Ранее профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявлял, что мейн-куны, в отличие от других пород кошек, не имеют злокачественные группы крови.

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#животные
#люди
#медицина
#заболевания
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Психолог Дугенцова раскрыла, как грамотно подготовить ребёнка к учебному году
Психолог Дугенцова: Надо социализировать детей перед школой
15 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/vlad_karavaev

Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала социализировать детей перед началом учебного года для их лучшей адаптации в школе.
«Когда ребёнок целое лето был с бабушкой и дедушкой, не общался с детьми, то с середины августа надо это исправлять и выводить его на контакт со сверстниками. Ещё попробуйте начать готовить дома приблизительно то, что ваш ребенок будет есть в школе, чтобы не было резкой смены рациона», — добавила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявляла, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.

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#психолог
#ребёнок
#школа
#рекомендации
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Артамонов: жители Липецкой области получат единовременную выплату в 50 тыс. руб.
15 августа 2024, 19:04

Фото: istockphoto/blinow61

Единовременную выплату в 50 тысяч рублей получат жители Липецкой области, чьи дома пострадали при атаке дронов со стороны боевиков ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ. Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — сказано в сообщении.

Выплаты граждане смогут оформить в МФЦ. Отмечено, что будут учитываться случаи повреждений с начала июля текущего года. Помощь получат все, кто постоянно или временно прописан в пострадавшем домовладении. Среди перечня объектов также указаны теплицы, навесы, сараи, бани и гаражи.

Дроны боевиков ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на 9 августа.

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#всу
#липецкая область
#губернаторы
#деньги
#выплаты
#новости
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Россиянам предрекли рост доходов
Специалист Асадчая заявила о скором росте доходов россиян
15 августа 2024, 18:50

Фото: iStock/Vershinin

Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая заявила, что доходы россиян увеличатся на 3-5% в течение 2024-2025 годов из-за дефицита кадров.
«Увеличение доходов россиян отстаёт от роста инфляции на 10-15%, и опережает её, когда инфляция практически останавливается или переходит в состояние дефляции. На фоне растущего дефицита кадров многие предприятия рассматривают рост зарплаты как один из способов привлечения кандидатов», — пояснила в беседе с Газета.ру Асадчая.

По её словам, в этом году примерно 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% уже это сделали.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что наиболее удачным месяцем для поиска работы является август.

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Стало известно о снижении средней цены квартиры в Москве
Средняя цена квартиры в Москве упала на 2,8%
15 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/Mr_Twister

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов сообщил, что в Москве снизилась средняя стоимость квартир на 2,8%, до 26 млн руб.
Он добавил, что число квартир стоимостью до 15 млн рублей выросло на 7,7% в столице за месяц.

«На фоне снижения покупательской активности многие компании объявили значительные скидки в своих проектах комфорт и бизнес-класса. По сегментам доступные лоты распределены крайне неравномерно: к массовому относится 12 790 лотов, к бизнес-классу — 3 632, в Новой Москве реализуется 17 950 таких лотов, в премиальном и элитном сегментах такое предложение отсутствует», — добавил в беседе с Газета.ру Сырцов.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что к концу года цены на новостройки снизятся на 15-20% в России.

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Адвокат Жорин предположил, что Долина не вернет отданные мошенникам деньги
15 августа 2024, 18:25

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат Сергей Жорин считает, что певица Лариса Долина вряд ли вернет отданные ею мошенникам деньги. Об этом информирует Woman.ru.
По словам адвоката, недвижимость уже оформлена на другого владельца, а сделка полностью состоялась. Жорин отметил, что теперь новые владельцы могут спокойно заехать в новое жилье.

Адвокат добавил, что покупатели останутся собственниками квартиры Долиной, если их признают добросовестными. И тогда отданные артисткой деньги должны будут вернуть те, кто их получил, то есть злоумышленники.

Напомним, Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и внушительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.

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#недвижимость
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#покупатели
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В Дубне за два года обновят очистные сооружения полувековой давности
15 августа 2024, 18:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дубне в течение двух лет реконструируют очистные сооружения, которые были построены более 50 лет назад и работают на пределе возможностей.
О ходе модернизации губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложили во время рабочей поездки в городской округ.

После реконструкции мощность очистных сооружений удвоится. Они смогут обслуживать и новые многоквартирные дома, и предприятия, создаваемый в Особой экономический зоне «Дубна».
«Обновления очистных в Дубне ждут давно. Город растёт, появляются новые производства, а построенные более полувека назад очистные уже не дотягивают до современных экологических стандартов. Поэтому мы начали реализацию масштабного проекта, который коснётся 86 тысяч жителей. Кроме того, рядом находится самая большая в стране ОЭЗ «Дубна», которую мы планируем и дальше расширять. Новые очистные рассчитаны, в том числе, и на её развитие, и на перспективное жилищное строительство», – пояснил Воробьёв.
Реконструкция пройдет в три этапа. При этом работу существующих инженерных коммуникаций останавливать не придётся. Их отключат, как только новые подготовят к эксплуатации.

На первом этапе построят современный высокотехнологичный комплекс, где будут реализованы передовые решения по очистке и обеззараживанию сточных вод с автоматизированным управлением. В результате проделанной работы значительно сократится объём сбросов неочищенных стоков в Волгу.

На последующих этапах модернизируют объекты на действующих очистных сооружениях. По итогам второго этапа мощность увеличится с 26 до 36 тысяч кубометров в сутки, а после третьего – до 50 тысяч «кубов».
«Мы значительно увеличиваем мощность очистных сооружений. Рисков срыва графиков нет. Сейчас завозим оборудование, технику и приступаем к работам. Они рассчитаны на 22 месяца», – сообщил губернатору глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
На первом этапе инвестиции в реконструкцию превысят 5 млрд рублей. Работы планируют завершить осенью 2026 года.

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Росгвардия подвела итоги охраны общественного порядка на форуме «АРМИЯ-2024»
15 августа 2024, 18:23

Фото: istockphoto/???? ??????

Итоги охраны общественного порядка на международном форуме «Армия-2024» подвели в Росгвардии. Сотрудники ведомства охраняли объекты на выставке, периметр центра, где проходило мероприятие и прилегающую территорию.
Представители Росгвардии активно участвовали в конференциях, обсуждая различные вопросы в рамках научно-деловой программы форума. Росгвардейцы не допустили нарушения порядка.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина за поджог автомобиля Росгвардии с находящимися внутри салона сотрудниками ведомства. Как уточнили в Следственном комитете, в результате происшествия никто не пострадал. Со злоумышленником сейчас работают следователи, выясняя все обстоятельства.

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#армия россии
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В Раменском открыт музей СВО
15 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Музей специальной военной операции работает в подмосковном городе Раменское, он расположен по адресу: улица Свободы, дом №4, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозиции музея представлены шевроны российский военнослужащих, участвующих в СВО, бронежилет, каски, солдатская аптечка, а также оружие и гильзы. Представлены также и трофеи, например, дрон-камикадзе, который используют ВСУ. Кроме того, выставлены сделанные на СВО фотографии», — говорится в сообщении.
Это музей создал фронтовой волонтёр Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния Максима Козлова.

Отмечается, что Духовно-Гуманитарного конвоя Раменского благочиния регулярно возит в зону СВО гуманитарную помощь, а также вещи, необходимые российским солдатам. Сейчас ведётся сбор средств на тепловизионный прицел, а также на различные гражданские товары для жителей Донбасса и Курской области. Приём помощи организован в Казанском храме Раменского по адресу: Коммунистическая улица, дом №35а, сбор идёт ежедневно с восьми утра до шести вечера.

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#раменский городской округ
#сво
#музей
#гуманитарная помощь
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