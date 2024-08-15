Около 200 человек примут участие во Всероссийском семинаре «Без срока давности»

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В Нижегородской области с 19 по 22 октября пройдёт Всероссийский семинар «Без срока давности». Цель его проведения – вовлечение молодёжного сообщества в одноимённый федеральный проект, сообщили в пресс-службе организаторов.
Семинар направлен на популяризацию и внедрение методик реализации федерального проекта «Без срока давности» среди молодёжной аудитории с учетом профессиональной ориентации.
Зарегистрироваться на семинар можно будет с 9 августа по 16 сентября в Федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».
Подробную информации о семинаре и условиях участия можно найти на сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» и ФГАИС «Молодежь России».
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«Участниками семинара станут около 200 человек, обучающихся в средних специальных и высших учебных заведениях, которые реализуют образовательные программы профессионального образования и заинтересованы в продвижении федерального проекта «Без срока давности». В их числе – представители патриотических общественных объединений, молодые специалисты в сфере образования, науки, культуры и молодёжной политики, представители учреждений культуры, задействованные в проекте», – говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на семинар можно будет с 9 августа по 16 сентября в Федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».
Подробную информации о семинаре и условиях участия можно найти на сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» и ФГАИС «Молодежь России».
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Лора Луганская