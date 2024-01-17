В Подмосковье на поддержку инвалидов выделено около 7,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Свыше 7,5 млрд рублей предусмотрено в Подмосковье на поддержку инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В Московской области существует широкий перечень мер социальной поддержки. Наиболее востребованными мерами остаются обеспечение санаторно-курортными путевками, реабилитация в социальных центрах, а также выплата по уходу.
Стоит отметить, что с нового года для семей с детьми-инвалидами с третьей степенью ограничения способности к самообслуживанию предусмотрены выплаты в размере 18 тысяч рублей.
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«В 2024 году в бюджете региона на социальную поддержку инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, предусмотрено более 7,5 млрд рублей. Эта сумма выделена на выплату компенсаций и мер социальной поддержки, реабилитацию, санаторно-курортное лечение», — поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Мира Полтева