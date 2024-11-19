Около 3 тыс. входных групп подмосковных МКД привели в порядок с начала октября

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье с начала октября привели в надлежащее состояние порядка 3 тыс. входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С начала октября по заявкам жителей сотрудника управляющих организаций отремонтировали 2 911 входных групп. Входная группа МКД – совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание. Сюда относятся тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны и лестничные пролёты. Все элементы отвечают за комфортное передвижение всех групп граждан», – отметили в министерстве.Среди основных работ там назвали устранение повреждений дверей; восстановление ступеней; ремонт навесных козырьков и перил; обновление лакокрасочного слоя. Жильцы, заметившие ненадлежащее состояние входной группы, могут обратиться в управляющую компанию своего дома. Если УК не принимает меры, следует обратиться в территориальный отдел министерства.
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Лора Луганская