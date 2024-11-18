В многоквартирных домах Подмосковья восстановили работу более 3 тыс. лифтов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Подмосковье с начала октября устранили более 3,3 тыс. дефектов в содержании лифтового оборудования. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ремонт лифтового оборудования входит в минимальный перечень работ, выполняемых специалистами управляющих компаний в ходе текущего ремонта. Сотрудники УК обеспечили плавный ход кабин; остановку лифта не более чем 2 см ниже или выше уровня этажной площадки; работоспособность кнопок на панели; исправность освещения кабин», – отметили в ведомстве.Однако там пояснили, что поломки может вызвать не только износ деталей, но и вандальные действия. В этом случае управляющая компания фиксирует использование лифта не по назначению и передаёт материалы в отделы МВД. Тогда ремонт оборудования проводится за счёт нарушителя.
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Лора Луганская