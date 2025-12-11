Baza: самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за ограничений на посадку
Самолет ACJ319 премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из-за ограничений и приземлился на запасном аэродроме. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Борт политика около часа летал над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, но так и не получил его. В итоге его перенаправили в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где он приземлился примерно в час ночи. Армянский премьер прилетел из Германии в Россию, чтобы принять участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС.
Отмечается, что временные ограничения поочередно вводили в четырех столичных аэропортах — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском — в связи с ночной атакой беспилотников. Это привело к отменам и задержкам более 170 рейсов.
