Пассажиры спали на полу во Внуково из-за отмененных рейсов
В московском аэропорту Внуково пассажиры отмененных рейсов провели ночь на полу и скамейках в ожидании информации. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Люди расстилали картонки и коврики, чтобы поспать. Некоторые расположились на скамейках. При этом представитель авиакомпании до сих пор не дал разъяснений, а сотрудник аэропорта пообещал, что вскоре вопрос с размещением в гостиницах решится.
По данным издания, туристам начали раздавать ваучеры на еду и воду.
Небо над Москвой закрыли из-за угрозы беспилотников почти на всю ночь. В столичном регионе, по словам мэра Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны уничтожили более 30 БПЛА.
Читайте также: