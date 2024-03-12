Радио1
Главная / Новости / Общество/ Около 300 жителей Мытищ старше 80 лет получили подарки от губернатора

Около 300 жителей Мытищ старше 80 лет получили подарки от губернатора

12 марта 2024, 12:49
Фото: пресс-служба Минсоцзащиты МО

Фото: пресс-служба Минсоцзащиты МО

Подарочные наборы от губернатора Московской области получили с начала года 282 жителя округа Мытищи, отметившие восьмидесятилетие, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Подарок и персональное поздравление вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день его рождения или в другой удобный для него день», — отмечается в сообщении.
Подавать заявление на получения подарка не нужно: эта услуга оказывается проактивно. Однако если пенсионер переехал в Московскую область недавно, ему следует за месяц до 80-летия или в течение года после юбилея написать заявку на региональном портале госуслуг.


Начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Александр Салагаев добавил, что в минувшем году губернаторские подарки получили 1800 жителей округа, достигших 80-летнего возраста.

Читайте также:

Названа дата открытия крупнейшей школы городского округа Мытищи

Около 450 человек получат ключи от ЖК «Императорские Мытищи»

В городском округе Мытищи заработала новая поликлиника
#мытищи
#пенсионеры
#подарки
#минсоцразвития мо
#соцзащита
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительная готовность школы на 1100 мест в Климовске достигла 24%
12 марта 2024, 13:53

Фото: Галина Добрынина

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на улице Победы в подольском микрорайоне Климовск, на сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 24%. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании-застройщика «ГРМ» Роман Евдокимов, передаёт корреспондент Галина Добрынина.
«Сейчас продолжаются работы по устройству железобетонных и монолитных конструкций здания, которое разбили на четыре секции. Больше всего бетона залито на первой, четвёртой и второй секции. Продолжаются работы по бетонированию фундаментной плиты второй секции. Общая строительная готовность в настоящее время — 24%», — сказал Евдокимов.
Он добавил, что каркас здания, без учёта крыльца и пандуса, будет достроен к концу апреля.

«Работы идут в графике, людей достаточно. Движемся в строгом соответствии с проектной документацией», — подчеркнул Евдокимов.
В настоящее время в строительстве заняты 130 рабочих и 20 представителей инженерно-технического персонала. На дальнейших этапах стройки число рабочих планируется увеличить до 250 человек.

Читайте также:

В Красногорске начали строительство нового жилого комплекса

Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую

В Балашихе стартовало строительство многопрофильного госпиталя
#климовск
#строительство
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажиров предупредили об изменении расписания электричек Ярославского направления
12 марта 2024, 12:32

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов Ярославского направления изменился во второй декаде марта из-за ремонтных работ на участке между станциями Мытищи и Пушкино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

«С 11 по 15 марта в период с 10:10 до 22:10, 16-17 марта на сутки с 10 утра до 10 утра, а также с 18 по 22 марта в период с 18:20 до 06:20 на первом и третьем путях будут менять рельсы. В это время поезда будут следовать по соседним путям, а расписание изменится», — говорится в сообщении.

В указанные промежутки времени у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Некоторые пригородные поезда будут ездить по укороченному маршруту, а часть электричек отменят.
Узнать актуальное расписание пригородных поездов можно на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

Расписание ряда электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится в марте

Курятина, матрас и магнитола: в электричках Подмосковья нашли 1,5 тыс. забытых вещей

Одна вещь спасёт жизнь: зоозащитники объяснили, как не потерять питомца в транспорте

#ярославское направление
#расписание
#электрички
#мжд
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родительские субботы 2024: Даты и традиции поминальных дней
12 марта 2024, 12:28

Фото: iStock/dimid_86

В православном календаре родительскими субботами называют дни, когда принято поминать усопших.
По одной из версий, православный праздник приобрёл название «родительская суббота», потому что люди, умирая, отходят к предкам, к отцам. По другой же версии, «родительскими» эти субботы прозвали из-за традиции православных верующих во время молитвы в первую очередь вспоминать усопших родителей.

Среди прочих родительских суббот (а их в году семь) выделяют Вселенские, в которые Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). Остальные родительские субботы не относятся к Вселенским и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.

О датах родительских суббот, которые ещё можно успеть отметить в текущем году, смысле этого праздника и его традициях рассказала редакция «Радио 1».

Даты родительских суббот в 2024 году


1. 30 марта — родительская суббота второй недели Великого поста

2. 6 апреля — родительская суббота третьей недели Великого поста

3. 13 апреля — родительская суббота четвертой недели Великого поста

4. Ещё две родительские субботу 2024 года выпадут на май — 9 (Поминовение усопших воинов) и 14 (Радоница) число.

5. 22 июня — Троицкая вселенская родительская суббота

6. 2 ноября — Дмитриевская родительская суббота

Дни поминовения усопших: суть и традиции


По православным традициям, на родительскую субботу принято посещать церковь и могилы покойных близких. Как на кладбищах, так и в храмах в эти даты служат панихиды.

Однако, на самом деле посещение могилы не является обязательным ритуалом. Покойникам гораздо важнее, чтобы за них помолились. В православной церкви считается, что усопшая душа, не имея больше возможности творить добрые дела самостоятельно, хочет, чтобы за неё молились родные. Именно поэтому почтить память покойниках можно не только в церкви или на кладбище, но и у себя дома.

Если вы всё же решили посетить богослужение в храме — идти туда с пустыми руками нельзя. Необходимо принести с собой постную пищу, которую можно будет оставить в специально отведённом месте. Еду также можно раздать нуждающимся.

Что запрещено в родительские субботы


В родительскую субботу строго запрещено ссориться с близкими, а также плохо думать о родных людях, которые покинули этот мир. В этот день необходимо гнать от себя все негативные мысли и концентрировать только на любви к своим ближним.

Также рекомендуется отложить на потом организацию праздников, вечеринок и иных увеселительных мероприятий. Поминки с распитием алкоголя в этот день строго запрещены, а уборку в доме стоит затевать накануне.

Считается, что в этот день нельзя поднимать обронённые кем-то другим предметы. Так можно притянуть к себе все несчастья владельца потерянной вещи.

В этот праздник не принято отказывать тем, кто просит помощи.

Читайте также:

Масленица 2024: Как поздравить близких и что им подарить

Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни

Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
#православие
#праздник
#церковь
#кладбище
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний
12 марта 2024, 12:09

Фото: пресс-служба правительства МО

Интерактивную карту праздников, посвящённых Масленице, запустили в Московской области, на ней отмечено более 200 гуляний и ярмарок, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«На интерактивной карте пользователи могут посмотреть геолокации мероприятий, а также официальные адреса и время работы», — цитируются в сообщении слова директора IT-компании «Максимум», занимающейся разработкой сервиса, Александра Степанова.
К каждой локации можно прочесть более подробное описание, где рассказывается, что именно ожидает гостя на этом празднике: концерт, народные игры, спортивные состязания, а также какие именно угощения приготовили для участников мероприятия.

Масленичные гуляния стартовали 11 марта, они продолжатся до конца недели — 17 марта.

Читайте также:

Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни

Масленица 2024: Как поздравить близких и что им подарить

Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
#масленица
#цифровизация
#карта
#праздники
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дин Дин приучила Катюшу к купанию в бассейне – видео
12 марта 2024, 12:02

Фото: iStock/Wirestock

Панда Дин Дин из Московского зоопарка приучает маленькую Катюшу к бассейну. Об этом в своём Telegram-канале рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
На опубликованном видео запечатлено, как мама-панда приучает Катюшу к водным процедурам в бассейне, который расположен в их вольере. Сначала маленькая панда неохотно повторяла за мамой, но потом стала более послушной и искупалась.


Ранее Акулова публиковала кадры, на которых Катюша осваивает деревянную горку в новом для неё большом вольере. Сначала она забралась наверх, а затем осторожно проехалась по склону до самого низа. Гендиректор зоопарка рассказала, что панде поначалу было очень страшно и она боялась даже выпрямить лапки, но потом осмелилась и стала кататься.

Читайте также:

Собянин: Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка

Панде Катюше в Московском зоопарке исполнилось полгода

В Московском зоопарке впервые вылупилась лучистая черепаха
#московский животные
#видео
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Инстасамка призналась, что решила сдать ЕГЭ и поступить в университет
12 марта 2024, 11:48

Фото: iStock/SeventyFour

Певица Дарья Зотеева, известная как Instasamka, заявила, что планирует заняться своим образованием и поступить в университет. Такими планами на будущее она поделилась в личном аккаунте в TikTok.
В юности певица окончила девять классов школы, а после поступила в колледж. Однако учебу быстро забросила, не увидев дальнейших перспектив развития. В 2016 году Дарья Зотеева взяла себе псевдоним Instasamka и стала заниматься блогингом, приобрела известность и армию поклонников. Она предпочла потратить время на популяризациию личного блога и создание контента для соцсетей.

Сейчас Дарья задумалась над будущим и, возможно, желание получить высшее профессиональное образование станет причиной смены направления рода ее деятельности с творческого на другой.

Читайте также:

Подмосковный участник премии «Россия — страна возможностей» рассказал о своей работе

В Коломне состоится лекторий о фламандском натюрморте

Школьники из Котельников завоевали награды регионального этапа олимпиады по истории
#образование
#шоу-бизнес
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участки миллиардеров в Барвихе вернут государству, заявили в Генпрокуратуре РФ
Генпрокуратура вернёт государству участки бизнесменов в подмосковной Барвихе
12 марта 2024, 11:46

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Генпрокуратура РФ решила вернуть государству земли в подмосковной Барвихе, принадлежащие миллиардерам. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что участков могут лишиться шесть миллиардеров, двое из которых попадали в списки Forbes.

На их месте вновь появится парк для клиники-санатория, который был изъят нечестным путём. По данным прокуратуры, в 2001 году компания ООО «Кантри-про» присвоила себе 99 федеральных гектаров, а затем распродала её бизнесменам. В 2009 году фирма была ликвидирована, но территории санаторию так и не вернули.

При этом сторона защиты, то есть владельцев участков, утверждает, что они были переданы на законных основаниях взаимен на реставрацию и реконструкцию замка «Майендорф», а также возведение нового гособъекта.

Однако такие аргументы не были приняты Генпрокуратурой, заместитель которой обратился в столичный суд с требованием изъять 99 гектаров и вернуть их государству. Согласно документам, стоимость каждого дома на этих территориях варьируется в районе 1-1,5 миллиардов рублей.

Читайте также:

Босой московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге

В Москве бизнесмен закупился в ЦУМе почти на полмиллиона, но забыл пакет и уехал

Миллиардер из списка Forbes Василий Анисимов отказался от российского гражданства
#бизнесмен
#участок
#подмосковье
#санаторий
#генпрокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,5 тыс машин
12 марта 2024, 11:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более трёх с половиной тысяч автомобилей, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«За прошедшую неделю на штрафные стоянки с подмосковных улиц было перемещено 3509 машин, что на 122 автомобилей больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей было эвакуировано в округе Красногорск: там принудительно переместили 354 автомобиля. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ, где эвакуировали 304 автомобиля. Далее следует городской округ Балашиха с 286 перемещёнными машинами. Четвёртое место заняли Химки, где эвакуировали 263 автомобиля, а замыкает топ-5 округ Мытищи с 215 эвакуированными машинами.

Узнать о месте нахождения машины, эвакуированной в Московской области, можно по номеру 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения региона.

Читайте также:

Украинский БПЛА врезался в гражданский автомобиль в Горловке

В Бердянске подорвали автомобиль члена участковой избирательной комиссии

Зима газон не отменяет. За что автомобиль могут эвакуировать с территории двора
#эвакуация
#автомобили
#машины
#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Банкир из Франции, выигравший в суде 4,5 млн евро, должен вернуть деньги
Bloomberg: отсудивший 4,5 млн евро французский банкир должен вернуть деньги
12 марта 2024, 11:30

Фото: iStock/Zerbor

Бывший французский банкир Бертран Лавин осудил 4,5 млн евро евро по делу о несправедливом увольнении из BNP Paribas, однако он не сможет оставить эти деньги себе. Об этом сообщает Bloomberg.
«Высший суд Франции 6 марта постановил, что его претензии неприемлемы», — говорится в материале издания.

Уточняется, что Лавин уже подавал точно такой же иск в Великобритании. Тогда по решению суда ему должны были выплатить лишь 104,3 тысячи долларов, то есть максимально возможную по закону сумму. Виду этого победа в парижском суде Левина считается недействительной.

Напомним, Бертрана Лавина уволили из BNP Paribas в 2013 году во время расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки. В компании он проработал 15 лет.

Читайте также:

Африканский банкир погиб вместе с семьёй при крушении вертолёта в США

Потерпевший банкир просил дать журналистам Баязитовой и Архаровой условные сроки

Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться
#суд
#победа
#компании
#банк
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф