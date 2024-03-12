Около 300 жителей Мытищ старше 80 лет получили подарки от губернатора

Фото: пресс-служба Минсоцзащиты МО
«Подарок и персональное поздравление вручается юбиляру по любому согласованному адресу в день его рождения или в другой удобный для него день», — отмечается в сообщении.Подавать заявление на получения подарка не нужно: эта услуга оказывается проактивно. Однако если пенсионер переехал в Московскую область недавно, ему следует за месяц до 80-летия или в течение года после юбилея написать заявку на региональном портале госуслуг.
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