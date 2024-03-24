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Около 400 детей и родителей прибыли в Подмосковье из Белгородской области

24 марта 2024, 13:03
Фото: пресс-служба правительства Московской области

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Порядка 400 детей и их родителей прибыли в Подмосковье из обстреливаемой Белгородской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Всех прибывших разместили в детских оздоровительных лагерях «Родник» (Пушкинский г.о.), Имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), «Горизонт» (Клин) и «Лесная поляна» (Коломна).

Фото: пресс-служба правительства Московской области


В воскресенье, 24 марта, их встретили на вокзале в Подольске глава округа, сотрудники социальной службы, МЧС России, Волонтёры Подмосковья и сотрудники медицины катастроф.

«К нам приехали, в том числе, 59 детей с особенностями физического развития, они нуждаются, чтобы рядом с ними были мама и папа. Наши лагеря готовы к приёму, для ребят организованы специальные интересные программы. Обязательно предусмотрена учёба, часть детей будет ездить в школы. А, например, в Коломне, где у нас разместятся ребятишки с ОВЗ, обучение пройдёт непосредственно на базе оздоровительного лагеря. Также будут заняты и их родители. Мы надеемся, что белгородцам понравится в Подмосковье», – рассказала замминистра социального развития региона Вера Марченко.
Фото: пресс-служба правительства Московской области

Подмосковье не в первый раз оказывает помощь Белгородской области. В октябре 2022 года в регион приехало порядка 400 жителей приграничных с Украиной районов, подвергавшихся обстрелам.

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В сети обратили внимание на деталь фото предполагаемых террористов из «Крокуса»
Тимофей Ви обратил внимание на положение рук на фото террористов из «Крокуса»
24 марта 2024, 13:36

Фото: iStock/sqback

Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на одну деталь на фото предполагаемых террористов, которые совершили атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом Ви написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что речь идет о фото на фоне флага «Исламского государства»*. Утверждалось, что на снимке с размытыми лицами изображены четверо мужчин, которые совершили нападение на посетителей в «Крокусе».

Ви отметил, что на данном фото под сомнение ставится положение рук мужчин, которые подняли левую руку вверх. По мнению эксперта, в исламе «левая рука считается «грязной»», поэтому таким жестом указывать на Аллаха нельзя. Он также добавил, что фотографию не является зеркальной, так как флаг террористической организации находится в правильном положении.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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#теракт
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Воробьёв: Оставленные в «Крокусе» вещи начнут выдавать сегодня с 18:00
24 марта 2024, 13:16

Фото: iStock/sqback

Личные вещи, которые люди оставили во время теракта в «Крокус Сити Холле», начнут выдавать уже сегодня с 18:00, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
«Вещи, оставленные в гардеробе Крокуса, вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 — правоохранительный блок дал нам разрешение. До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием», — сообщил глава Подмосковья.

К тому же, на парковке «Крокуса» осталось 383 автомобиля россиян. Их могут начать выдавать уже сейчас.

Если вы хотите уточнить какую-либо информацию по поводу своих личных вещей, позвоните по номеру: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

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#андрей воробьёв
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#теракт
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Медведев пообещал отомстить за каждого, кто стал жертвой теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 12:39

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал отомстить за каждого, кто погиб и пострадал в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Все причастные к этому террористическому акту, вне зависимости от страны происхождения и статуса, будут наказаны за содеянное. Политик подчеркнул, что они теперь «наша легальная и главная цель».

Также в своём посту Медведев закрепил композицию рок-группы «Пикник», концерт которой так и не состоялся на концертной площадке из-за стрельбы ворвавшихся террористов.

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Воробьёв проконтролировал разбор завалов пострадавшего в теракте «Крокуса»
24 марта 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проконтролировал разбор завалов в «Крокус Сити Холле». О ходе работ он написал в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью спасатели МЧС России с помощью специальной техники открыли технологический проём в стене концертного зала.
В настоящее время они разбирают стену, чтобы доставить внутрь здания 100-тонный кран. Он позволит продолжить разбор завалов.

Также Воробьёв подчеркнул, что внутри «Крокуса» продолжаются поисковые работы.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 154 человека пострадали. Также поступает информация о пропавших без вести.

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