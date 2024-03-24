Около 400 детей и родителей прибыли в Подмосковье из Белгородской области

Фото: пресс-служба правительства Московской области
Порядка 400 детей и их родителей прибыли в Подмосковье из обстреливаемой Белгородской области. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Всех прибывших разместили в детских оздоровительных лагерях «Родник» (Пушкинский г.о.), Имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), «Горизонт» (Клин) и «Лесная поляна» (Коломна).
Фото: пресс-служба правительства Московской области
В воскресенье, 24 марта, их встретили на вокзале в Подольске глава округа, сотрудники социальной службы, МЧС России, Волонтёры Подмосковья и сотрудники медицины катастроф.
Подмосковье не в первый раз оказывает помощь Белгородской области. В октябре 2022 года в регион приехало порядка 400 жителей приграничных с Украиной районов, подвергавшихся обстрелам.
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Фото: пресс-служба правительства Московской области
«К нам приехали, в том числе, 59 детей с особенностями физического развития, они нуждаются, чтобы рядом с ними были мама и папа. Наши лагеря готовы к приёму, для ребят организованы специальные интересные программы. Обязательно предусмотрена учёба, часть детей будет ездить в школы. А, например, в Коломне, где у нас разместятся ребятишки с ОВЗ, обучение пройдёт непосредственно на базе оздоровительного лагеря. Также будут заняты и их родители. Мы надеемся, что белгородцам понравится в Подмосковье», – рассказала замминистра социального развития региона Вера Марченко.Фото: пресс-служба правительства Московской области
Подмосковье не в первый раз оказывает помощь Белгородской области. В октябре 2022 года в регион приехало порядка 400 жителей приграничных с Украиной районов, подвергавшихся обстрелам.
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Анастасия Чинкова