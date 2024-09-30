Пенсионеры Московской области получили увеличенную доплату к пенсии

Фото: Министерство социального развития Московской области
Министерство социального развития Московской области напоминает о возможности получения ежемесячной надбавки к пенсии для жителей региона старшего возраста.
«Пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семьи из пенсионеров, получают эту меру поддержки. Также мы сделали перерасчет с июля этого года и автоматически направили на счета наших жителей доплаты. Порядка 35 тысяч пенсионеров теперь ежемесячно будут получать доплату до 20 тысяч», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. «Всем получателям такой доплаты мы направили смс уведомление об увеличении её размера», — дополнили в региональном Минсоцразвития.
Дайана Хусинова