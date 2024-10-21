В Подмосковье упростили получение социальных услуг на дому и в полустационаре

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Жителям Московской области теперь не нужно самим подавать заявления в социальные госучреждения, чтобы заключить договор на обслуживание на дому и в полустационаре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Раньше необходимо было подавать заявление на признание нуждающимся в социальном обслуживании, а после подтверждения снова оформлять заявку на заключение договора. Сейчас требуется только заключить договор в рамках одной заявки на признание нуждающимся.
Как пояснили в ведомстве, социальное обслуживание на дому и в полустационаре включает комплекс таких мер, как социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и социально-трудовые услуги. Помощь могут получить жители старшего возраста, инвалиды и дети с инвалидностью.
Договор на получение услуг у желаемого поставщика будет приходить в личный кабинет на региональном портале госуслуг, если житель нуждается в таких услугах.
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«Больше не нужны два заявления, чтобы получить социальную помощь дома. Эту проблему изложили на встречах жители. Они просили упросить процесс. Важно, что мамам с особенными детьми тоже больше не нужно тратить время на волокиту. Социальными услугами и реабилитацией как дома, так и в наших центрах, ежегодно пользуются более 25 тыс. жителей», – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в ведомстве, социальное обслуживание на дому и в полустационаре включает комплекс таких мер, как социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и социально-трудовые услуги. Помощь могут получить жители старшего возраста, инвалиды и дети с инвалидностью.
Договор на получение услуг у желаемого поставщика будет приходить в личный кабинет на региональном портале госуслуг, если житель нуждается в таких услугах.
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Лора Луганская