В Химках построят ЖК площадью более 30 га на месте нежилой застройки

Фото: пресс-служба Минжкх МО
Жилой квартал со школой, детскими садами, поликлиникой и МФЦ построят на Рабочей улице в Химках на месте нежилой застройки, договор о комплексном развитии территории администрация округа подписала с застройщиком ГК «Самолёт», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В рамках договора в новостройках выделят 10% квартир для переселенцев их ветхого жилья. Отпраздновать новоселье смогут более тысячи жителей Химок, ожидающих переезда из аварийного жилого фонда», — отмечается в сообщении.Площадь нового жилого комплекса составит 31,28 га. Школа здесь будет рассчитана на 1650 учеников, ёмкость трёх детских садов составит 800 мест. На территории ЖК также предусмотрено строительство отделения почти и полицейского участка. А на первых этажах домов откроют магазины, кафе, рестораны, спортивные клубы и салоны красоты.
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Лев Каштанов