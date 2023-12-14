Клим Поплавский представил подмосковной молодёжи свой фильм о боях в Херсонской области

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Мытищах прошёл третий кинопоказ в рамках совместного проекта Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области и телеканала RT Documentary «Смотри. Знай. Думай». Подмосковная молодёжь увидела фильм Клима Поплавского «Наши берега».
Это видеопортрет 126-й гвардейской бригады береговой охраны. Она была сформирована в Крыму, а наименование «гвардейская» получила 28 марта прошлого года за массовый героизм солдат и офицеров в ходе боевых действий в Херсонской области.
После показа зрители смогли лично пообщаться с режиссёром. Автор фильма Клим Поплавский – сын актрисы Яны Поплавской и режиссёра Сергея Гинзбурга. Он пошёл по стопам творческих родителей. В конце 2022 года решил отправиться добровольцем в зону СВО помогать раненым.
Режиссёр рассказал ребятам о создании картины, работе в зоне боевых действий. Клим рассказал, что иногда ему приходится отложить камеру и помогать раненым, потому что не всегда рядом есть медик.
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«Мы получаем позитивные отклики от участников кинопоказов – от ребят и от создателей документальных фильмов. Уверена, что режиссёры получают от общения с нашей молодёжью обратную связь, впечатления, эмоции, нестандартный взгляд на вещи. Журналисты охотно вступают в дискуссию, им интересно понять, чем живёт молодое поколение, как воспринимает информацию и тяжёлые кадры», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Режиссёр рассказал ребятам о создании картины, работе в зоне боевых действий. Клим рассказал, что иногда ему приходится отложить камеру и помогать раненым, потому что не всегда рядом есть медик.
«Меня поразили эмоции героев фильма, бойцов, что они могли радоваться, смеяться, находясь в таком месте. Это невероятно, что они – мои одногодки. Я хожу в институт, а они там, в холоде, рискуют жизнью, умирают. Люди должны видеть, что происходит, что всё это реально. Нельзя забывать героев», – сказала Татьяна из Мытищ.Картина «Наши берега» входит в число фильмов международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев». Впервые фестиваль прошёл в Москве в годовщину начала спецоперации. Позже кинопоказы стали устраивать в разных городах России.
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Лора Луганская